Una Vita Anticipazioni 5 giugno 2019: Diego uccide Samuel?

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 5 giugno 2019, Rosina informa Leonor di non voler uscire dal carcere e Flora cerca di farla ingelosire per spingerla a cambiare idea. Felipe, Celia e Trini aiutano Diego a introdursi a casa di Blanca ma l'avvocato non riesce a trattenere a lungo Samuel, che scopre i due amanti pronti alla fuga. Diego minaccia di sparare al fratello ma viene fermato dalla polizia, che lo costringe alla fuga, solo senza la povera Blanca. Riera confessa a Carmen di essere innamorato di lei. Vediamo insieme cosa rivelano le trame degli episodi in onda domani alle 14.05 su Canale5.

Diego uccide Samuel? in questa puntata di Una Vita del 5 giugno 2019

Blanca è in ostaggio nella sua stessa casa e comincia a sentire dei forti dolori, simili alle contrazioni. Carmen decide di rimanere accanto alla ragazza e rinuncia a fuggire insieme a Riera, che le confessa di amarla. Diego non può più aspettare; deve agire il prima possibile e Felipe corre in suo aiuto. L'avvocato lo informa che ha un piano per introdursi nella casa di Ursula e che lo metteranno in pratica nel pomeriggio. Così Celia e Trini distraggono Ursula mentre Felipe si occupa di Samuel. Diego ha così modo di introdursi in casa e di raggiungere la sua Blanca, pronta a fuggire con lui. Purtroppo Samuel si accorge dell'inganno e ferma i due innamorati. Diego punta una pistola contro suo fratello ma viene fermato dall'arrivo della polizia ed è costretto a scappare da solo. Il giovane trova rifugio alla Deliciosa.

Rosina rifiuta di uscire dal carcere ma Flora ha un piano

Rosina è finita in cella dopo aver aggredito Flora. La vedova Hidalgo ha scoperto del bacio tra la Cervera e suo marito Liberto e ha letteralemnte perso la testa. Convinta che il marito, una volta che lei sarà uscita di prigione, la lascerà, comunica a Leonor di non voler essere rilasciata ma Flora ha un piano per spingerla a cambiare idea. La ragazza fa ingelosire Rosina, dicendole che in suo assenza, Liberto sarà libero di avere una relazione con lei. Fabiana e Lolita intanto falsificano il libretto sanitario di Servante per permettergli di fare l'esame per diventare guardia notturna mentre Arturo teme che Carvajal abbia una nuova missione per Silvia. La Reyes è stata infatti convocata d'urgenza nello studio del suo superiore.

