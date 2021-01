Una Vita Anticipazioni 5 gennaio 2021: Cinta e Camino nella trappola di Alfonso Carchano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 5 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Cinta e Camino vengono scelte da un noto produttore cinematografico per un servizio fotografico. Ma c'è qualcosa sotto...

Cinta Dominguez e Camino Pasamar verranno scelte da Carchano per un servizio fotografico. Si tratta di una grande occasione per le due ragazze, il Carchano infatti è un noto regista e produttore cinematografico in cerca di nuovi volti per il suo prossimo film. Cinta e Camino sono molto emozionate e contente di tale occasione, purtroppo - anticipazioni rivelano - che presto le due ragazze resteranno sconvolte e deluse dal piano dell'uomo: strong>Alfonso nasconde qualcosa!

Una Vita Anticipazioni: Alfonso Carchano nasconde un segreto

Le vere intenzioni dell'uomo non verranno svelate nell'immediato, nella puntata in onda assisteremo solo all'allettante proposta del produttore alle due ingenue ragazze. L'unico indizio sulle reali intenzioni di Alfonso Carchano, saranno le parole di ammirazione rivolte a Bellita. Secondo spoiler provenienti dalla Spagna, l'uomo mostrerà pian piano una evidente ossessione per la madre di Cinta. Non si tratterà solo dell'interesse di un fan nei confronti dell'ex cantate, ma del comportamento di un uomo arrabbiato e vendicativo.

Una Vita Anticipazioni: Il produttore ce l'ha con Bellita!

L'avvicinamento a Bellita sarà graduale, sarà Cinta la sua pedina. Carchano mostrerà infatti da subito una predilezione per la Dominguez a discapito della bella Camino. Nonostante la Pasamar dimostri capacità e doti nella recitazione, molto più spiccate di Cinta, Alfonso preferirà la figlia di Bellita per il suo progetto: un film. Purtroppo, dobbiamo anticiparvi, che il produttore riuscirà ad ingannare tutti e le cose si metteranno presto molto male...

