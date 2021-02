Una Vita Anticipazioni 5 febbraio 2021: Susana vuole lasciare il paese. Tutta colpa di Casilda!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Susana, dopo l'appuntamento con Armando rovinato da Casilda, è intenzionata a lasciare il paese per la vergogna. L'uomo riuscirà però a fermare la sarta grazie ad un commovente bigliettino e tra i due scatterà un romantico bacio.

Una Vita Anticipazioni: Armando ha rivelato a Susana dei suoi sentimenti

Susana è finalmente pronta ad aprire il suo cuore all'amore, quando Armando decide di rivelarle la verità sul suo passato: è separato. Susana è molto religiosa e un po' bigotta, non ha mai accettato il divorzio reputandolo un gesto contro Dio, ma ad Armando ci tiene e, seppur a fatica, si sforza di rivedere la sua severa posizione sull'argomento. Dal canto suo Armando saprà come farsi perdonare questa grave omissione: ben consigliato da Rosina, ha prenotato un intero ristorante per una romantica cena a lume di candela. Durante il banchetto, ha poi coraggiosamente rivelato a Susana dei sui sentimenti.

Una Vita Anticipazioni: Casilda rovina la serata di Susana e Armando

Purtroppo il clima sereno e romantico della serata viene rovinato dall'inopportuno intervento di Casilda, la ragazza, inconsapevole di quanto sta accadendo, disturba i due piccioncini. Susana, alla luce di quanto appreso sul passato di Armando, vuole ancora tenere segreta la sua passione per l'uomo e l'interferenza di Casilda la mette in serio imbarazzo, la donna infatti, sente di essere stata smascherata. E' per questo che, impulsivamente fugge abbandonando la cena con il povero Armando.

