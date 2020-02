Una Vita Anticipazioni 5 febbraio 2020: Lolita si sta per sposare... ma non è felice!

Anticipazioni TV

Non c'è pace per Lolita: dopo Ceferino e la maledizione, ora Trini e Susana le rovinano la prova dell'abito nuziale. Intanto, Samuel è pronto a riconquistare Lucia.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani - mercoledì 5 febbraio 2020 - Lolita è in sartoria per farsi cucire l'abito nuziale. Tuttavia, avrà un duro scontro con Trini e Susana: le due avranno da ridire in merito ai gusti della domestica. Intanto, Samuel, grazie alle dritte di Celia, si prepara a riconquistare Lucia, la quale, però...

Lolita furiosa con Trini e Susana nella puntata di Una Vita del 5 febbraio 2020

Ceferino ha baciato Casilda, spezzando così la maledizione: ora, la superstiziosa Lolita può raggiungere il suo Antonito all'altare, senza temere per l'incolumità di quest'ultimo! Entusiasta per la notizia, Trini decide di accompagnare la futura sposa - e futura nuora - in sartoria, affinché Susana possa cucirle l'abito nuziale. Tuttavia, la ragazza non vivrà il momento gioioso che si aspettava. Infatti, dopo averle sentite sparlare di lei e dei suoi gusti in fatto di vestiti, Lolita s'innervosisce con le due donne. Pertanto, spazientita, la domestica lascia la sartoria e si dirige in soffitta, decisa a chiedere aiuto alle proprie amiche.

Una Vita: Samuel riconquista Lucia

Samuel può contare sull'appoggio di Fra Guillermo, il mentore di Padre Telmo. Infatti, è stato proprio l'Alday a convocare il religioso, con la speranza di trovare in lui un complice grazie al quale riuscire ad allontanare una volta per tutte il rivale da Lucia. Tuttavia, il giovane uomo può contare - sorprendentemente - anche sul sostegno di qualcun altro: Celia. Quest'ultima non ha mai tifato per Samuel, ma preferisce vedere lui accanto alla cugina piuttosto che un sacerdote. Grazie ai consigli dell'Alvarez-Hermoso, il perfido Alday si prepara a riconquistare l'ereditiera, anche se sa che non sarà un'impresa semplice: Lucia è ormai certa dei suoi sentimenti per Telmo, con il quale sogna persino un futuro. Intanto, dopo essersi confrontata - e scontrata - con Susana, Lolita si dirige da Flora per discutere con lei del menù del banchetto di nozze.

