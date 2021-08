Una Vita Anticipazioni 5 agosto 2021: Cesareo viene arrestato per l'omicidio di Marcia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 5 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che, alla fine, è il sorvegliante a finire in manette per l'assassinio della domestica brasiliana!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 5 agosto 2021, alle 14.10, Cesareo viene portato in carcere con una terribile accusa...

Una Vita Anticipazioni: Servante e Fabiana partecipano ad un concorso

Servante, come è noto, se ne inventa sempre una: la sua mente non riposa mai! D'altra parte, l'uomo ha decisamente bisogno di qualcosa che lo distragga dal pensiero della povera Marcia, brutalmente uccisa da un killer che è ancora a piede libero. Servante, come gli altri e le altre della soffitta, era molto affezionato alla domestica. Così, l'ex portinaio si mette all'opera e, con l'entusiasmo che lo contraddistingue, alla fine, riesce a convincere Fabiana a partecipare al concorso delle pensioni!

Mendez e Felipe sospettano di Genoveva, nelle Anticipazioni del 5 agosto 2021 di Una Vita

Il commissario Mendez, nel frattempo, continua con le sue indagini. Prima sospettava di Santiago-Israel, ma poi, una volta scoperto che quest'ultimo aveva lasciato il quartiere prima dell'omicidio, ha dirottato i sospetti su Genoveva. Lo stesso Felipe concorda con il poliziotto: è più che possibile che sia stata la moglie a far fuori l'amata, per gelosia!

Una Vita Anticipazioni: Cesareo viene arrestato!

La Dark Lady, però, non è una sprovveduta: dotata di un invidiabile sangue freddo, si è adoperata per depistare le indagini. La Salmeron non ha alcuna intenzione di finire dietro le sbarre, ed ha capito che l'unico modo per allontanare i sospetti da lei è farli ricadere su qualcun altro... Così, Mendez è stato inconsapevolmente spinto da Genoveva ad arrestare un innocente al posto suo. Tutta Calle Acacias è sotto shock: Cesareo viene portato via in manette, con l'accusa di aver assassinato la Sampaio!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.