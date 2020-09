Una Vita Anticipazioni 4 settembre 2020: Ramon incastra Alfredo! E' finita?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 4 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Ramon ha raccontato a un giornalista quanto ha scoperto su Alfredo e un articolo di giornale inguaia il Bryce.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon ha colpito nel segno. Ha raccontato a un giornalista quello che ha scoperto su Alfredo e ora sul giornale compare un articolo denuncia contro il Bryce. Il banchiere è accusato di essersi intascato il denaro degli investitori del Banco Americano. I cittadini di Acacias esultano ma il Palacios li invita alla calma. Intanto Carmen, Lolita e Antoñito continuano a stare vicino a Liberto, desideroso di uscire il prima possibile di prigione.

Ramon incastra Alfredo in questa puntata di Una Vita del 4 settembre 2020

Ramon non si è certo perso d'animo e dopo aver scoperto da Felipe del disastro causato dall'incendio agli archivi del Banco Americano, il Palacios ha deciso di agire in altro modo per incastrare il sedicente banchiere. Ha così raccontato quanto scoperto a un giornalista, che ha provveduto velocemente a far uscire un suo articolo. Sul giornale appare dunque una vera e propria accusa contro il Bryce, colpevole di essersi intascato il denaro degli investitori del Banco Americano.

Una Vita Anticipazioni: Vittoria per Ramon?

L'articolo di giornale inguai Alfredo ma ancora non è finita. Ramon ha solo messo alla berlina il Bryce, colpendo la sua reputazione. Non c'è ancora purtroppo una vera e propria denuncia e mancano prove concrete per correre dalla polizia ma almeno è stato fatto un passo – molto importante – per piegare il sedicente banchiere. Ad Acacias si canta vittoria e tutti i residenti esultano ma il Palacios invita alla prudenza.

Anticipazioni Una Vita: Liberto uscirà di prigione?

Liberto rischia di rimanere in prigione ed è tutta colpa di un testimone che afferma di averlo visto violentare Genoveva. Ramon, Carmen, Lolita e Antoñito non abbandonano il fianco del Seler e neanche Rosina. L'Hidalgo, consapevole che suo marito è stato incastrato, gli fa visita in carcere per rinfrancarlo. È ancora arrabbiata con lui ma non ha mai pensato fosse colpevole di stupro. Ma è soprattutto Felipe ad aiutare il suo amico. L'avvocato riesce infatti a ottenere dal giudice la libertà su cauzione e finalmente Liberto è fuori dalla prigione!

