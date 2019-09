Una Vita Anticipazioni 4 settembre 2019: Diego e Blanca pronti a raggiungere Riera, ma Samuel nel frattempo...

Anticipazioni TV

Mentre la coppia si prepara a raggiungere Riera, in possesso di delicate informazioni su Samuel, L'Aladay Junior mette a punto il finale del suo pericoloso piano.

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 4 settembre 2019 vedremo Diego preparasi per raggiungere Riera. L'ispettore ha pregato l'Alday di recarsi da lui per discutere di una questione delicata e urgente, chiarendogli che si tratta di qualcosa che riguarda Samuel. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Riera ha delle informazioni riguardanti l'attentato che ha sconvolto la fuga di Blanca e Diego ad un passo dal parto della giovane Dicenta ed è pronto a rivelare tutto all'amico. E' per questo che ha contattato telefonicamente l'Alday, per chiedergli di raggiungerlo e per metterlo in guardia su Samuel, raccomandandogli di non raccontare al fratello le motivazioni del suo viaggio. L'uomo ha fatto chiaramente intendere che Samuel è coinvolto nella tragica vicenda del sequestro e Diego teme che non si tratti dell'unico crimine del consanguineo.

Una Vita: Diego e Blanca pronti a raggiungere Riera, ignari del terribile piano di Samuel

Da giorni, Diego, nutre nuovi sospetti nei confronti di Samuel. La recente compilazione dei documenti di successione riguardanti l'eredità di Jaime, ha fatto sorgere nuovi dubbi nell'Alday: Diego ha notato una strana coincidenza tra la grafia delle finte lettere inviate da Jaime durante il presunto viaggio in Svizzera, e quella usata da Samuel nella stesura delle carte. Quella di Riera potrebbe quindi essere una conferma al temuto coinvolgimento di Samuel in tutti i terribili piani di Ursula...

Diego e Blanca sono dunque ansiosi di scoprire la verità sull'Alday Junior e interrompono una cena da Felipe per mettersi subito in viaggio, ignari che Samuel, pronto a sfruttare la lontananza della coppia, minaccia di mettere in scena il gran finale del suo perfido piano: uccidere Moises.

