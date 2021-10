Una Vita Anticipazioni 4 ottobre 2021: l'impotenza di Ildefonso non è più un segreto!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 4 ottobre 2021, alle 14.10, durante la festa organizzata da Marcos per inaugurare la nuova casa, Anabel si ubriaca e finisce per rivelare davanti a tutti il segreto di Ildefonso. Le diverse idee politiche continuano a dividere Ramon e Antonito, e le rispettive consorti cercano di ristabilire la pace in casa Palacios. Jose spinge Bellita ad incidere un disco.

Ildefonso accusa la moglie di averlo ingannato e di essere a conoscenza dei suoi gusti e delle sue inclinazione, poi aggiungerà: "ti ho scelta proprio per questo". E' a quel punto che Camino capisce di essere stata usata, per Ildefonso lei è solo una copertura, tutto il suo impegno è stato inutile e la sua comprensione, solo patetica! La poverina, sconvolta, racconta tutto alla sua nuova amica Anabel, confidando nella sua discrezione, ma la figlia di Marcos si ubriaca e spiffera il segreto di Ildefonso durante una festa organizzata da Marcos, lasciando tutti gli invitati impietriti!

Una Vita Anticipazioni: Carmen e Lolita cercano di mediare tra Ramon e Antonito

E' guerra in casa Palacios dopo la scelta di Antonito di scendere in politica con i Conservatori, partito in netta contrapposizione con quello Liberale rappresentato da Ramon. Padre e figlio si troveranno dunque a fare da portavoce di due fazioni avversarie, l'uno contro l'altro. Un conflitto che non si risolverà nei dibattiti di piazza, ma che sconfinerà anche tra le mura domestiche, dove Carmen e Lolita, con grande sforzo diplomatico, tenteranno di fare da paciere!

Una Vita Anticipazioni: Josè sprona Bellita ad incidere un disco

Grazie all'aiuto del marito, Bellita è riuscita a ritrovare serenità e a vivere la gravidanza della figlia, anche da lontano, in maniera positiva e non morbosa. Ovviamente, cambiare l'indole dell'apprensiva Bellita, non è cosa semplice, l'artista se ne rende conto da sola e cerca di tenersi impegnata. Josè però, è convinto che l'unico modo per distogliere davvero la moglie da premure e preoccupazioni è, spronarla a fare qualcosa che le piace, come incidere un disco dei suoi maggiori successi!

