Una Vita Anticipazioni 4 novembre 2021: Velasco porta a termine il piano omicida contro Felipe!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 4 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Velasco, deciso a portare a termine il suo piano omicida contro Felipe, allontana Genoveva e poi obbliga Laura ad agire.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Velasco incarica un suo scagnozzo di inscenare un furto in casa di Genoveva, per costringerla a lasciare l'ospedale e dare modo a Laura di eliminare una volta per tutte Felipe.

Beautiful Anticipazioni: Genoveva approfitta dell'amnesia di Felipe

Felipe si è svegliato dal coma ma non ricorda nulla degli ultimi anni. I suoi ricordi sono fermi a dieci anni prima, dopo la morte di Celia. Genoveva approfitta di questa amnesia per riconciliarsi con il marito. Lui ha perso la memoria e lei può mostrarsi una donna amorevole. E se agli occhi delle signore del quartiere sembra che la Salmeron sia davvero cambiata e che ora sia veramente innamorata del suo compagno, a Velasco questa situazione non piace per nulla. L'uomo brucia di gelosia e vuole a tutti i costi che l'Alvarez-Hermoso sparisca dalla sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Laura sotto scacco

L'avvocato della Salmeron roso dalla gelosia, ordina a Laura di tornare all'attacco e liberasi definitivamente di Felipe. Stavolta la ragazza non dovrà però fallire. Se non porrà fine alla vita dell'Alvarez Hermoso, per lei e Lorenza non ci saranno speranze. Facendo leva su vecchi guai giudiziari della cameriera, in passato accusata dell'omicidio del padre e difesa proprio dal pericoloso azzeccagarbugli, Velasco intima alla cameriera di agire ancora contro l'Alvarez Hermoso. Laura, consapevole che - finire in prigione significherebbe abbandonare sua sorella paralitica - accetta senza remore di prestarsi nuovamente al gioco criminale di Velasco.

Velasco obbliga Laura a portare a termine il suo piano contro Felipe, nella Puntata di Una Vita del 4 novembre 2021

La perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady non se la è fatta certo sfuggire. Il repentino riavvicinamento ha messo a dura prova Velasco che, accecato dall'amore per la sua assistita, decide di tentare ancora una volta di fare fuori il suo avversario. Al suo servizio c'è Laura che, sotto ricatto, è chiamata a portare a termine il piano omicida dell'avvocato. Affinché, questa volta, tutto funzioni, l'uomo eliminerà ogni impedimento sulla sua strada: Velasco inscenerà un furto a casa di Genoveva per costringerla a lasciare l'ospedale così che Laura possa soffocare il poverino con un cuscino!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 5 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.