Una Vita Anticipazioni 4 novembre 2020: Il Piano di Cinta ed Emilio per liberarsi di Angelines!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 4 novembre 2020, Cinta ed Emilio, disperati, architettano un piano per liberarsi di Angelines.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 4 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva dice addio e lascia Acacias per sempre. Emilio e Cinta decidono di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, sperando che tra i due scocchi la scintilla e che finalmente la ragazza rivolga le sue attenzioni verso un altro uomo.

Una Vita Anticipazioni: Marcia finalmente libera!

Genoveva è pronta alla partenza, anche Ursula ha deciso di seguirla, Acacias è finalmente libera, la donna che ha distrutto la vita degli abitanti del quartiere se ne va e sembra si tratti di un addio definitivo. Marcia può finalmente tirare un sospiro di sollievo, nessuna ombra ormai rischia più di oscurare la sua storia con Felipe. Ursula ha tentato fino all'ultimo di convincere la sua "padrona" a portare avanti la guerra contro il quartiere, purtroppo invano, non le è rimasto che ritirarsi, prendersi il tempo per elaborare un nuovo piano lontano da tutti. Dopo aver instillato in Rosina e Susana il dubbio sulla crudeltà di Marcia, deciderà infatti di annunciare la partenza!

Una Vita Anticipazioni: Cinta è pronta ad aiutare Emilio a liberarsi di Angelines

Se Marcia sembra riuscita a liberarsi delle sue nemiche, ottenendo così la possibilità di vivere la sua storia con Felipe finalmente alla luce del sole, il povero Emilio è ancora in gabbia. Il ragazzo a causa di un vecchio conto in sospeso con il pericoloso Ledesma è costretto a sposare Angelines, sua figlia e dunque rinunciare per sempre all'amore con Cinta. La Dominguez è disperata per la pena toccata a lei e al suo fidanzato ed è pronta a tutto per aiutarlo a liberarsi da queste catene...

il Piano di Emilio e Cinta nella Puntata di Una Vita del 4 ottobre 2020

Angelines è una brava ragazza, ma sembra non riuscire proprio a capire che il povero Emilio non corrisponde i suoi sentimenti. E' per questo che il Passamar e la sua Cinta si impegneranno per trovare il modo di allontanare la giovane senza ferirla. Come? Tenteranno di trovarle un ragazzo che rientri nelle sue grazie, sperando che così scocchi la scintilla e che Angelines rinunci volontariamente alle nozze con Emilio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

