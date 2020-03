Una Vita Anticipazioni 4 marzo: Augustina sa chi ha ucciso Fra Guillermo. Ursula verrà scagionata?

Anticipazioni TV

Augustina confessa a Fabiana di sapere chi ha ucciso Fra Guillermo mentre Ursula crede di dover passare la sua vita in carcere.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 4 marzo 2020 - dopo la morte di Casero, Ursula perde ogni speranza di essere scagionata. Augustina confessa a Fabiana di aver visto l'assassino di Fra Guillermo e potrebbe così salvare la Dicenta. Le cose però non vanno come dovrebbero. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Ursula rassegnata a passare la vita in carcere in questa puntata di Una Vita del 4 marzo 2020

Ursula è innocente, almeno stavolta! La terribile Dark Lady – che ha dato il tormento agli abitanti di Acacias per diversi anni – è finita in carcere con una terribile accusa: l'omicidio di Fra Guillermo. La donna non ha però assassinato il povero frate ed è stata incastrata. Telmo è sicuro della sua innocenza, tanto che ha affrontato personalmente Espineira, convinto che dietro a tutto ci sia il suo zampino. Purtroppo però le cose stanno prendendo una piega ancora più drammatica. L'unico – per ora – testimone oculare, Casero, è stato ucciso. La Dicenta perde quindi ogni speranza di essere scagionata ed è certa di dover passare la sua vita in carcere. Ma qualcuno potrebbe avere delle informazioni molto utili per la sua liberazione...

Una Vita: Augustina sa chi ha ucciso Fra Guillermo

La testimone chiave di questo misterioso omicidio è Augustina. La domestica ha un grande segreto che tiene nascosto. La donna sa chi ha ucciso Fra Guillermo ma deve tenere la bocca chiusa: un sicario l'ha minacciata. Augustina continua però a tentennare; vorrebbe aiutare Ursula ma ha paura di confessare ciò che sa alla polizia. Decide quindi di rivelarlo a Fabiana, nella speranza che l'amica possa aiutarla. Sarà grazie all'intervento dell'Aguado che le cose, secondo gli spoiler, torneranno alla normalità.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 marzo 2020.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.