Una Vita Anticipazioni 4 marzo 2021: Felipe non vuole rende ufficiale la storia con Genoveva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva cerca di convincere Felipe a ufficializzare la relazione, ma l’avvocato temporeggia; in realtà non ha ancora dimenticato Marcia e infatti, quando la vede per strada, corre da lei per interessarsi della sua salute. La giovane però lo tratta con freddezza, rinfacciandogli di aver iniziato di nuovo a frequentare la sua rivale.

Una Vita Anticipazioni: Marcia ha meditato il suicidio

Felipe ha ceduto alle avance di Genoveva e l'ha baciata, qualcuno però ha assistito alla scena. Stiamo purtroppo parlando di Marcia, la ragazza ha infatti visto tutto, e il gesto l'ha gettata nello sconforto più totale. Marcia ha colto in flagrante il suo ex insieme alla perfida Genoveva, ora sa di aver perso la battaglia e di essere completamente sola. Non ha più nessuno al suo fianco, è intrappolata in un matrimonio senza amore, con un uomo che le continua a raccontare bugie, sia riguardo la sua identità che al rapporto con Genoveva. Marcia, disperata, viene colta da un malore, il dolore è così insopportabile da spingerla a meditare un gesto estremo: suicidarsi!

Una Vita Anticipazioni: Felipe non vuole che Marcia lo guardi con disprezzo

Marcia ha una violenta crisi respiratoria; il dolore è talmente grande che la ragazza decide di togliersi la vita nascondendo l’inalatore che l’aiuta a respirare, ma Santiago riesce a trovarlo e a salvarla. Ora sta bene, ma la rabbia e la delusione non è certo scomparsa. Felipe intanto è tormentato, Genoveva insiste per rendere pubblica la loro relazione, ma lui in fondo ama ancora Marcia e il fatto che lei lo guardi con disprezzo lo addolora profondamente.

Felipe cerca di temporeggiare con Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 4 febbraio 2021

L'avvocato cerca in tutti i modi di prendere tempo, non desidera far soffrire ancora Marcia e non è certo di voler rendere ufficiale la relazione con Genoveva, nonostante sia l'unica ad essergli rimasta sempre accanto. E' per questo che Felipe temporeggerà, ma credete che Genoveva accetterà di rispettare i suoi tempi?

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dall'1 al 7 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.