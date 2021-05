Una Vita Anticipazioni 4 maggio 2021: Marcia minaccia Santiago "Voglio la verità, altrimenti..."

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 3 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia non si lascia abbindolare dalle promesse di Santiago questa volta vuole la verità...

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago mostra a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler conoscere la sua vera identità. Le condizioni di salute di Bellita sembrano migliorare.

Una Vita Anticipazioni: Marcia cade nella trappola di Santiago

Marcia è decisa a scoprire se Santiago mente e così dopo averlo visto in compagnia della pericolosa Dicenta cercherà di incastrarlo con un tranello e la risposta di Santiago non farà che confermare i suoi dubbi. Tornata dal tribunale infatti, accuserà il marito di essere un impostore e di aver mentito per tutto questo tempo sulla sua identità. Santiago si troverà spalle al muro, Marcia ha testimoniato in suo favore in occasione del recente arresto per il presunto coinvolgimento nell'incidente di Felipe, se dovesse ritrattare sarebbero guai seri per Santiago.

Marcia vuole tutta la verità! Nella Puntata di Una Vita del 4 maggio 2021

Santiago deve correre ai ripari, deve riuscire a riconquistare la fiducia delle moglie, ma piuttosto che essere sincero, preferisce giocare un'altra astuta carta: mostrerà a Marcia gli agognati biglietti per Cuba, quelli necessari per poter finalmente fuggire da Acacias e da tutti i problemi. Ma Santiago ha fatto male i suoi conti, la Sampaio, questa volta, non si lascia abbagliare da doni e promesse, vuole tutta la verità! Marcia, più agguerrita che mai, sfiderà il marito dicendogli: "confessa o ti smaschererò e saranno guai seri".

Una Vita Anticipazioni: Bellita sta meglio, i Dominguez possono tirare un sospiro di sollievo.

Bellita dopo aver perso i sensi è caduta in coma, il dottore ha avvisato la famiglia della gravita della situazione. Solo grazie alle cure, all'amore e all'impegno di tutti, la Del Campo è tornata "miracolosamente" alla vita. E ora sembra stare finalmente meglio. Si è svegliata, parla, mangia, è molto debole, ma ha solo bisogno di tempo. Non è ancora chiaro quale siano state le cause dei ripetuti malori che hanno ridotto la poverina in queste condizioni, ma il lieve miglioramento lascia ben sperare. Il peggio sembra infatti passato e i Dominguez sembrano finalmente poter tirare un sospiro di sollievo.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 3 all'8 maggio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.