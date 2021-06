Una Vita Anticipazioni 4 giugno 2021: Genoveva commissiona un omicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 4 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe chiede a Mendez quarantotto ore per confermare l'alibi di Marcia. Genoveva convoca Velasco e gli commissiona un omicidio.

Una Vita Anticipazioni: Felipe cerca di salvare Marcia

Genoveva non si aspettava di certo che Felipe si proponesse come avvocato della sua avversaria in amore, cercherà infatti di distoglierlo dall'intento, ma Santiago interverrà accettando invece i servigi dell'Alvarez Hermoso. Marcia è già in cella quando Felipe si presenta in commissariato pretendendo di conoscere da Mendez i motivi dell'arresto. Purtroppo Felipe dovrà presto fare i conti una prova schiacciante, il detective gli confesserà di sospettare anche di Santiago, ma di non aver potuto ignorare quella lettera giunta in caserma solo poche ore prima. Stiamo parlando di una missiva accusatoria contro la Sampaio scritta proprio proprio dalla defunta Ursula Dicenta!

Una Vita Anticipazioni: Felipe chiede a Mendez 48 ore per scagionare Marcia

Felipe ha fatto una promessa a Marcia, la farà uscire di prigione, ne vale della suo buon nome di Avvocato, ma soprattutto è la sua integrità ad imporglielo. L'uomo è convinto dell'innocenza di Marcia e vuole che la verità venga fuori, liberando la sventurata Marcia da una condanna ingiusta. E' per questo che chiederà a Mendez almeno 48 ore per portargli delle prove significative che scagionino Marcia. Felipe non immagina che nel frattempo, i due veri autori dell'omicidio, si minaccino a vicenda...

Il Becerra, certo che dietro all'arresto di sua moglie ci sia Genoveva, nonostante la Salmeron neghi con tutte le sue forze qualsiasi coinvolgimento, lancerà un ultimatum alla sua ex alleata: se non troverà un modo per fare uscire Marcia di prigione, consegnerà a Mendez le prove della sua colpevolezza. Santiago infatti, ricorderà a Genoveva che, sulla pistola che ha sparato a Ursula ci sono le sue impronte digitali! Ma credete davvero che Genoveva si lascerà ricattare senza pensare ad una controffensiva? Quando la Salmeron convocherà Velasco e gli commissionerà un omicidio, il sospetto che possa trattarsi proprio di un eventuale attacco a Santiago, si farà largo nella mente dei telespettatori.

