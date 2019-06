Una Vita Anticipazioni 4 giugno 2019: Felipe e Celia in aiuto di Diego

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 4 giugno 2019, Leonor ripensa a Pablo mentre Diego implora Felipe di aiutarlo a liberare Blanca mentre Riera si presenta da Ursula con il contadino di casa Koval. Susana dice a Silvia di essere disgustata dalla sua convivenza con Arturo ma la Reyes la mette al suo posto. Rosina non vuole uscire dal carcere mentre Ursula dopo un flashback, minaccia sua figlia di voler essere ripagata per tutto quello che ha patito per colpa sua. Vediamo insieme cosa rivelano le trame degli episodi in onda domani alle 14.05 su Canale 5. Ricordiamo che le soap hanno subito un cambiamento di programmazione, in attesa dei nuovi palinsesti estivi.

Diego implora Felipe di aiutarlo nella puntata di Una Vita del 4 giugno 2019

Mentre Leonor ripensa al suo Pablo e tentenna con Iñigo, Diego è sempre più preoccupato per Blanca. La ragazza viene tenuta come in ostaggio in casa e ha paura che la situazione diventi sempre più drammatica. Così decide di chiedere aiuto a Felipe. Appostato e nascosto nei giardini del principe, ferma l’avvocato e gli chiede di aiutarlo a portar via la Dicenta dalle grinfie di sua madre e di suo fratello, che ha perso la testa. Felipe accetta e coinvolge Celia nel piano per liberare la ragazza.

Ursula giura di farla pagare a Blanca

La situazione in casa Dicenta – Alday sta diventando insostenibile. Ursula è tormentata dal suo passato e Riera le porta nella sua dimora, un certo Sancho Estebanez, il contadino che lavorava per il Koval. Per la Dark Lady sono momenti delicati e i flashback sui suoi orrendi trascorsi non si placano. In uno di questi ricorda come suo padre marchiò a fuoco le gemelle e afferra Blanca, minacciandola di volere che la ripaghi per tutto il male che ha subito per causa sua. Blanca, da parte sua, sembra riuscire a superare la paura e cerca di far ragionare Samuel…ma senza risultati.

Susana si vergogna di Silvia e Arturo

Zavala è stato arrestato e per Silvia e Arturo è una grande vittoria. Finalmente possono vivere il loro amore ma la loro convivenza, senza essere sposati, crea parecchi fastidi negli abitanti di Calle Acacias. Tra questi, Susana, che non si tira indietro e rivela alla Reyes il suo disgusto. Silvia la rimette però al suo posto. Intanto i cittadini continuano a non frequentare la Deliciosa e Rosina vuole rimanere in carcere e lo comunica a Mendez. Ha infatti paura che una volta uscita non riuscirà a trattenere il suo istinto di vendicarsi di Flora. Casilda invece, spogliatasi dagli abiti del lutto, si comporta da menefreghista e preoccupa tutti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.05.