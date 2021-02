Una Vita Anticipazioni 4 febbraio 2021: Camino aiuta Cinta a smascherare Carchano

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 4 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Camino decide di dare un mano alla sua amica Cinta per smascherare quel truffatore di Carchano!

Una Vita Anticipazioni: Josè complice di Carchano

Josè, insospettito da Carchano e arrabbiato perché sta mettendo in difficoltà sua figlia - forse per qualche questione ancora irrisolta con lui e Bellita - decide di andargli a parlare. Carchano è molto sorpreso dal tono inquisitorio del Dominguez, del resto i due hanno già trovato un accordo e quel patto ha garantito a Cinta un ruolo da protagonista nella sua opera più importante, perché mai dovrebbe ostacolare il lavoro della ragazza dunque? Nonostante tutto, Carchano accetta di dare le dovute spiegazioni all'apprensivo padre di Cinta. Il Regista si rende disponibile a far leggere il copione completo a Josè, poi spiega perché invece ha preferito non fornire il canovaccio anche a Cinta: il Regista si giustifica definendo il suo, un metodo provato per migliorare le doti recitative dei suoi attori. Josè sembra rincuorato dalle parole dell'uomo e accetta addirittura di mantenere il segreto con Cinta riguardo alla trama del film!

Camino pronta ad aiutare Cinta, nella Puntata di Una Vita del 4 febbraio 2021

Camino aveva consigliato a Cinta di fidarsi del Regista, ma ora anche lei inizia a sospettare del talento di Carchano e dei suoi metodi sul set. Visto che Josè non sembra voler aiutare la poverina, la impavida Passamar deciderà di darle una mano. Le due ragazze concordano sul fatto che l'atteggiamento dell'uomo sia sospetto e che lo sia ancora di più quello di Josè.

Una Vita Anticipazioni: Cinta e Camino pronte a smascherare Carchano

Josè ha detto a Cinta di fidarsi e nulla altro, ma la ragazza non ha alcuna intenzione di acconsentire senza avere risposte. E' per questo che, in combutta con Camino, tenterà di smascherarlo. Il fatto che suo padre abbia dato il suo benestare a Carchano e che l'uomo continui a trattarla come un animale ammaestrato, la turba molto, ma è decisa a scoprire cosa ci sia dietro? Cosa ha spinto suo padre a diventare complice del Regista?

