Una Vita Anticipazioni 4 febbraio 2020: L'asso nella manica di Samuel per dividere Lucia e Telmo

La maledizione è stata spezzata: Antonito e Lolita possono coronare il loro sogno d'amore! Invece, Samuel ancora trama per separare una volta per tutte Telmo e Lucia...

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani - martedì 4 febbraio 2020 - dopo aver risolto la situazione con Ceferino, finalmente Antonito e Lolita sono pronti ad unirsi in matrimonio. Casilda e Carmen stanno confezionando degli abiti eleganti per il matrimonio. Intanto, Samuel avvisa Fra Guillermo: Telmo ha ancora un'influenza negativa su Lucia.

Antonito e Lolita pronti a convolare a nozze nella puntata di Una Vita del 4 febbraio 2020

Dopo le innumerevoli difficoltà e peripezie che hanno dovuto affrontare per stare insieme, Antonito e Lolita erano pronti a fare il grande passo. Invece, hanno trovato sul loro percorso un ennesimo ostacolo: Ceferino. Tuttavia, Trini ha convinto Casilda ad aiutare la loro amica, facendo innamorare l'uomo di lei. In effetti, la giovane domestica è riuscita nel suo intento: Ceferino l'ha baciata, spezzando così la maledizione che impediva a Lolita di sposare un uomo che non fosse lui - quello che, a Cabrahigo, aveva baciato per primo -. Quindi, i due innamorati hanno finalmente ottenuto il tanto agognato via libera: possono sposarsi! Casilda e Carmen, entusiaste ed emozionate, iniziano a darsi da fare: le due stanno confezionando degli abiti eleganti per il grande evento!

Una Vita: Samuel in combutta con Fra Guillermo

Dopo il bacio proibito che ha dato a Lucia, Padre Telmo non ha fatto che punirsi, attraverso il digiuno e persino l'autoflagellazione. Fortunatamente, però, è giunto ad Acacias qualcuno che può dargli una mano: il suo mentore, Fra Guillermo. Quest'ultimo ha consigliato al parroco di allontanare la donna per cui dice di provare un forte sentimento, perché soltanto in questo modo potrà smettere di sentirsi in colpa e continuare a rispettare l'abito che indossa. In verità, il religioso non è nel quartiere per aiutare Telmo, bensì Samuel: è stato l'Alday a convocarlo, nel tentativo di farsi dare una mano a separare l'Alvarado dall'odiato sacerdote. Samuel, quindi, non ha dalla sua soltanto Celia - la quale preferisce che la cugina sposi lui piuttosto che far gridare tutti allo scandalo -. Così, Samuel incontra Fra Guillermo e gli confida che è certo che Padre Telmo abbia ancora un'influenza negativa su Lucia...

