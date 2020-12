Una Vita Anticipazioni 4 dicembre 2020: Lolita vuole punire Carmen per aver deriso gli usi di Cabrahigo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 4 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Lolita vuole punire la spocchiosa nuora, per compiacerla dovrà assecondare un altro dei riti di Cabrahigo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 4 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14:10 su Canale5, Lolita e Carmen sono sempre più ai ferri corti e quest'ultima si rifiuta di rimettere in scena un sogno di Lolita secondo gli usi di Cabrahigo.

Carmen è stanca del comportamento di Lolita, nella Puntata di Una Vita del 4 dicembre 2020

A casa Palacios continua la guerra! Lolita e Carmen non si risparmiano e la situazione è diventata insostenibile per tutti i membri della famiglia Palacios, A cominciare la battaglia è stata Lolita, infastidita dalle intromissioni dell'ex domestica e convinta di essere lei a dover dare gli ordini in quanto padrona di casa. Se inizialmente Carmen ha tentato di giustificare il comportamento di “sua nuora” per via della gravidanza, ora però non ne può più...

Una Vita Anticipazioni: Lolita pretende che si rispettino le usanze di Cabrahigo

A rendere ancora più complicata la convivenza sono gli strani riti e usanze che Lolita pretende di imporre a tutta la famiglia. Dopo il rituale magico dedicato alla casa, verso cui Carmen ha mostrato un certo scetticismo, ora la bottegaia pretende di coinvolgere la suocera in un'altra bizzarra messinscena: rendere reale un suo sogno secondo gli usi di Cabrahigo. Si tratta in realtà di un capriccio o addirittura di un dispetto, Carmen ha deriso il precedente rituale e ora deve farsi perdonare, compiacerla, accettando di prendere parte a questa nuova folle "cerimonia".

Una Vita Anticipazioni: Lolita dice di No a Carmen!

Carmen si è scusata per l'atteggiamento assunto in occasione del "rituale dedicato alla Casa", ma in realtà si è trattato solo di un modo per evitare lo scontro e non di scuse sentite. Lolita l'ha capito ed pronta a dare alla spocchiosa nuora una lezione. Ma Carmen non ci sta e, anche se teme di contrariare Ramon rifiutando di mostrarsi accondiscendente con la folle Lolita, le dirà un bel No!

