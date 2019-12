Una Vita Anticipazioni 4 dicembre 2019: Una terribile notizia per Celia

Anticipazioni TV

Felipe corre ad avvertire Celia che un'inondazione ha distrutto il vecchio quartiere di Tano.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 4 dicembre 2019 – ci rivelano che Felipe darà una triste notizia a Celia. L'Alvarez – Hermoso informerà la moglie che un'inondazione ha distrutto le case del vecchio quartiere in cui abitava Tano e la donna, deciderà di accogliere nella propria casa gli sfollati. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Un'inondazione distrugge il vecchio quartiere di Tano in questa puntata di Una Vita del 4 dicembre 2019

Acacias viene scossa da una notizia terribile: un'inondazione ha distrutto molte delle case di un quartiere vicino e ci sono molti dispersi. Felipe scopre che il luogo in cui è avvenuta la tragedia, non è altri che la casa natale di Tano, il bambino che tempo fa lui e sua moglie, avevano adottato. L'Alvarez – Hermoso corre a raccontare tutto a Celia, speranzoso che la donna – con le sue idee – possa trovare qualche soluzione. In effetti è proprio così. Celia decide di accogliere nella loro grande casa, alcune delle persone colpite dalla tragedia, tutte quelle possibili. Un gesto di affetto in onore di suo figlio, lontano da Acacias da molto tempo.

Una Vita: Telmo continua ad accusare Samuel di frode

Lucia è stanca delle intromissioni di Telmo, che continua a non lasciarla in pace. In cuor suo perà l'Alvarado non riesce a dubitare del tutto delle parole del sacerdote e, seppur non volendo, si mette in guardia. Il padre intanto continua ad accusare Samuel di aver portato ad Acacias delle opere false e di aver così nuovamente ingannato Lucia, pur di legarla a sé. L'Alday nega tutto ma nasconde un grande segreto...

