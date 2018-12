Una Vita Anticipazioni 4 dicembre 2018

Nella puntata di Una Vita di martedì 4 dicembre 2018, Ursula minaccia Carmen di svelare a Raul Andrade dove si trova se non tacerà sulla questione delle pillole di Jaime volutamente scambiate. Adela intanto legge il diario di Elvira e si immedesima in lei…ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Carmen ha scoperto il terribile inganno di Ursula. La Dicenta ha tentato di uccidere suo marito Jaime, sostituendo le sue pillole e costringendo la domestica a somministrargliele. Carmen otterrà una confessione dalla perfida Dark Lady, che però riuscirà a comprare il suo silenzio.

Ursula ricatta Carmen con un mistero del suo passato in questa puntata di Una Vita del 4 dicembre 2018

Ursula confessa a Carmen di aver sostituito le pillole di Jaime con del veleno. La domestica vorrebbe raccontare tutto ai figli dell’Alday ma la perfida Dicenta gioca una tremenda carta: minaccia infatti la poverina di rivelare a un certo Raul Andrade dove si trova, se non tacerà quanto ha scoperto. Il passato di Carmen sembra non essere un mistero per la terribile Dark Lady….

Adela pensa di aver vissuto la vita di Elvira

Adela e Simon sono ufficialmente una coppia e l’ex religiosa, al culmine della felicità, racconta una versione falsa e troppo mielosa della dichiarazione del ragazzo. La bella Adela non riesce a smettere di mentire e quello che è peggio è che, leggendo i diari di Elvira, finisce per immedesimarsi nella Valverde e immagina di essere lei ad aver vissuto gli eventi narrati. Intanto Ursula provoca Diego, menzionando un evento misterioso legato alla morte della madre. Il ragazzo perde le staffe e si scaglia contro di lei…

