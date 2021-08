Una Vita Anticipazioni 4 agosto 2021: Camino è disperata! Non si vuole sposare...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda mercoledì 4 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la giovane Pasamar non è per niente una futura sposa felice...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 4 agosto 2021, alle 14.10, Camino resta indifferente davanti al figurino del suo abito nuziale...

Una Vita Anticipazioni: Cinta non vede l'ora di sposare Emilio

Fervono i preparativi per le doppie nozze. Nel quartiere, dopotutto, non si consumano soltanto efferati delitti, bensì, di tanto in tanto, si verificano anche lieti eventi. Cinta è impaziente d'indossare l'abito bianco, di attraversare la navata della chiesa, di raggiungere il ragazzo di cui è pazzamente innamorata, Emilio, e dirgli: "Sì, lo voglio". Come lei, Bellita, nonostante l'immenso dispiacere che le ha causato scoprire che il marito le mentiva, è entusiasta. Così, madre e figlia discutono allegramente dell'organizzazione del matrimonio.

Camino è rassegnata, nelle Anticipazioni del 4 agosto 2021 di Una Vita

Con tutt'altro spirito, invece, sta affrontando i preparativi delle sue nozze Camino. Costretta a separarsi per sempre dalla persona che amava per davvero, Maite, ha accettato con rassegnazione l'idea di sposarsi con Ildefonso. Infatti, prima di lasciare Acacias per raggiungere Parigi, la pittrice si è fatta promettere dall'amata che andrà avanti, provando ad essere felice anche senza di lei. Inizialmente, però, la Pasamar si è chiusa in un religioso silenzio, mostrandosi oltremodo scontrosa con chicchessia; la futura cognata, nonché migliore amica, ossia Cinta, l'ha spronata a reagire, e a mantenere la parola data alla Zaldua, per il bene di tutti.

Una Vita Anticipazioni: Camino non vuole convolare a nozze con Ildefonso

Per questa ragione, e di certo non per amore, la giovane ha deciso di cedere alle pressioni materne, confermando di avere intenzione di diventare la moglie dell'ex militare. Felicia non sta più nella pelle: dopo lo scandalo, finalmente la sua famiglia avrà l'occasione di riabilitarsi agli occhi del quartiere. Camino, d'altra parte, non la sta vivendo allo stesso modo, dato che per lei questo matrimonio altro non è che una condanna a vita... tanto che, al cospetto del figurino del suo abito nuziale, non reagisce come reagirebbe una qualsiasi futura sposa: è totalmente indifferente.

