Una Vita Anticipazioni 31 marzo 2021: Rosina mette nei guai Servante!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Servante paga il prezzo della sua generosità nei confronti di Rosina...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 31 marzo 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda a partire dalle 16.30 su Canale5, continuano le incomprensioni fra i "fidanzatini", Felipe e Genoveva. I domestici boicottano il Salone di Servante a causa dei monologhi noiosi di Rosina. Tra Maite e Camino la sintonia si trasforma in attrazione.

Una Vita Anticipazioni: Felipe nutre dei dubbi su Genoveva

Ursula, pur non godendo più di alcuna fiducia nel quartiere, sembra essere riuscita a insinuare dei dubbi in Felipe. Nonostante l'uomo, abbia apertamente rifiutato di credere alle accuse mosse nei confronti di Genoveva, col passare dei giorni inizia a nutrire segreti sospetti. E' per questo che si confronterà e cercherà consiglio nel suo vecchio amico Liberto. Secondo anticipazioni, le titubanze dell'avvocato, passeranno in secondo piano quando una inaspettata minaccia tornerà a tormentare Genoveva. Stiamo parlando di Cristobal, il pericoloso ex protettore della donna, riportato nel quartiere proprio dalla nemica Ursula.

Il Salotto di Servante boicottato per colpa di Rosina, nella Puntata di Una Vita del 31 marzo 2021

Servante, dopo essere stato rimproverato da Fabiana per aver escluso Rosina dagli ospiti del suo salotto letterario, ha deciso di fare marcia indietro e pentito ha accettato di renderla partecipe. Purtroppo Rosina si è presto rivelata una ingombrante protagonista, i suoi monologhi, lunghi e noiosi, hanno spinto tutti gli avventori ad abbandonare presto le serate organizzate dal povero locandiere che si trova ora ad affrontare un duro boicottaggio proprio per colpa della sua ospite meno gradita.

Una Vita Anticipazioni: Avvicinamento pericoloso tra Maite e Camino

Intanto Maite e Camino, durante una lezione, hanno finito per avvicinarsi "pericolosamente", l'insegnante però si è tirata indietro prima di baciare la ragazza. Maite è una donna adulta, mentre Camino è una ragazza giovane e ingenua, la pittrice dunque non vuole corrompere la purezza della Pasmar anche se prova il medesimo coinvolgente trasporto. Dunque Maite, si fermerà prima che la situazione si faccia troppo compromettente.

