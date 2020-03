Una Vita Anticipazioni 31 marzo 2020: Lucia e Telmo danno scandalo ma Padre Bartolomè ha la soluzione

Anticipazioni TV

Lucia e Telmo sono finiti sui giornali ma Padre Bartolomè ha una soluzione per renderli liberi di amarsi. Creare una fondazione dedicata ai marchesi di Valmez.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – martedì 31 marzo 2020 – tutti i giornali parlano di Lucia e Telmo. Il loro bacio ha fatto scandalo e la loro relazione è ormai ufficiale. Padre Bartolomè consiglia ai giovani di creare un istituto benefico e di versarvi tutta l'eredità di Lucia. Così facendo i ragazzi allontanerebbero il pericolo di Samuel e di Espineira. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Telmo e Lucia danno scandalo in questa puntata di Una Vita del 31 marzo 2020

La relazione tra la bella Alvarado e il sacerdote Martinez è ormai sulla bocca di tutti. Lucia e Telmo finiscono su tutti i giornali di Acacias, ritratti mentre di baciano. I due ragazzi hanno sino a ora tenuta nascosta la loro relazione per evitare lo scandalo. Non solo Lucia era promessa sposa di Samuel ma e soprattutto, Telmo è un sacerdote. Non tutti sanno infatti che il giovane ha abbandonato il suo abito talare per poter essere libero di amare la donna di cui si è follemente innamorato e ovviamente ad Acacias si ignora di come la bella ereditiera, sia stata circuita dall'Alday, interessato solo al suo denaro.

Una Vita anticipazioni: Padre Bartolomè consigliere fraudolento

Nelle anticipazioni di Una Vita scopriamo che la puntata del 31 marzo è decisiva per la vita di Telmo e Lucia. I due ragazzi ricevono infatti un consiglio prezioso.Padre Bartolomè li invita a creare un istituto benefico in cui versare l'eredita dell'Alvarado, una volta che la ragazza l'avrà ricevuta. Solo così Lucia si libererà di Samuel e del priore Espineira, ancora interessati al suo denaro. Intanto l'Alday ha ricevuto dei preziosi ordini da Batan ma il ragazzo si è rifiutato di eseguirli. Ma un nuovo boss lo tiene in pugno!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.