Una Vita Anticipazioni 31 maggio 2019: Ursula si sente male e crolla tra le braccia di Blaca

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 31 maggio 2019, Ursula ha un attacco d'ansia nel ricordare il suo triste e drammatico passato. Blanca la soccorre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula violentata e ripudiata nella puntata di Una Vita del 31 maggio 2019

L'oscuro passato di Ursula è finalmente alla luce del sole e la Dark Lady è preda di terribili flashback. La Dicenta ricorda con dolore il momento in cui, ancora giovanissima, rimase vittima di una violenza sessuale da parte di due ladri e di come suo padre, scoperta la sua gravidanza, l'abbia abbandonata. Nata in una famiglia nobile ma caduta in disgrazia, Ursula diventò uno scandalo e le sue figlie – appena nate – vennero marchiate con lo stemma di famiglia per ricordare al mondo di essere frutti del peccato e del male. Per questo anche il suo sposo la ripudiò lasciandola sola al suo destino.

Ursula sviene e Blanca la soccorre

Ursula racconta il suo passato a sua figlia. Blanca è sconvolta da quanto sente e non sa come aiutare la madre, che improvvisamente viene colta da un attacco d'ansia. La ragazza può solo soccorrerla e rincuorarla. Ora che Blanca conosce questa triste verità, cambierà opinione su sua madre o la Dark Lady nasconderà ancora dei piani contro la sua stessa bambina?

