Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5, Carmen crede che Ramon voglia trasformarla in Trini.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon vorrebbe che Carmen si abituasse il più in fretta possibile alla sua nuova vita da signora e le chiede di essere più disinvolta in pubblico. L'ex domestica teme però di non essere all'altezza di Trini e che il fidanzato voglia trasformarla in una copia della sua defunta moglie. Questa situazione la mette a disagio e la sua insicurezza le impedisce di ambientarsi nel mondo del Palacios.

Anticipazioni Una Vita: Ramon vuole trasformare Carmen in Trini

Ramon spezza il cuore a Carmen ancora una volta. Il Palacios vuole a tutti i costi che la sua fidanzata si integri nel suo mondo e vorrebbe che questo accadesse molto presto. Per questo motivo ha deciso di farla entrare nell'alta società e le ha comprato degli abiti nuovi. Purtroppo però Lolita e le altre hanno notato che uno dei vestiti scelti da Ramon, è identico a uno di quelli posseduti daTrini. Carmen comincia a sospettare che l'uomo che ama non abbia ancora dimenticato la sua defunta moglie e che voglia addirittura trasformarla in lei.

Il fantasma di Trini tormenta Carmen in questa puntata di Una Vita del 31 luglio 2020

Carmen è tormentata dalla scoperta che Ramon le ha comprato un abito molto simile a uno di quelli indossati da Trini e teme che il suo fidanzato non la ami per quello che è ma che la voglia trasformare nella sua defunta moglie. Il fantasma di Trini sembra non essersi allontanato da casa Palacios neanche per un momento e l'ex domestica comincia a sentirsi a disagio, tanto che non sembra propensa a fare il suo ingresso in società e non riesce a essere disinvolta.

Una Vita Anticipazioni: Ramon e Carmen risolveranno i loro problemi?

La domanda è quindi: Ramon e Carmen riusciranno a risolvere i loro problemi. Il Palacios sembra non accorgersi proprio dei suoi errori e c'è speranza che faccia tutto questo in buona fede. Per l'ex domestica però, il pensiero di Trini è davvero pesante. Sarà mai capace di essere al suo livello? Ramon la amerà per quello che è e non per quello che potrebbe diventare? Staremo a vedere!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 luglio al 1° agosto 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.