Una Vita Anticipazioni 31 luglio 2019: Inigo e Flora escono allo scoperto

Anticipazioni TV

I due cioccolatieri hanno deciso di rivelare di non essere i veri coniugi Cervera, dopo aver scoperto che l'Indio è sulle tracce del vero Iñigo.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 31 luglio 2019, Iñigo e Flora organizzano una festa alla Deliciosa. È arrivato il momento che tutti a Calle Acacias scoprano che loro non sono i veri coniugi Cervera e che non sono marito e moglie bensì fratelli. Tutto questo per sfuggire all'Indio, arrivato in paese per uccidere Iñigo Cervera, quello vero. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

La verità su Iñigo e Flora in questa puntata di Una Vita del 31 luglio 2019

Iñigo ha scoperto la verità su Peña e Leonor gli ha svelato l'identità dell'Indio, il terribile assassino da cui sta scappando. Il ragazzo non solo non ha perso la memoria ma sta cercando di incastrare sia lui sia sua sorella conducendo il criminale - in arrivo in paese per vendicarsi del vero Iñigo Cervera - da loro. Il cioccolatiere corre quindi ad avvertire Flora di quanto ha scoperto, mettendola in guardia dal giovane e organizzando un piano per mettersi al sicuro. Se continueranno a mantenere queste false identità, finiranno davvero nei guai ed è quindi ora di dire la verità a tutta Calle Acacias. I fratelli organizzano così una festa alla Deliciosa, nel corso della quale rivelano a tutti di non essere i coniugi Cervera e di essere fratello e sorella.

Flora e Iñigo calano le maschere mentre Blanca si vendica in Una Vita

Mentre i cioccolatieri mettono al corrente il quartiere della loro vera identità e mettono quindi in pericolo il vero Iñigo – ora Peña – l'Indio si avvicina al quartiere. L'uomo scoprià di essere stato ingannato e ovviamente continuerà con il suo progetto di vendetta. Intanto Blanca si è fatta accompagnare al cimitero, dove ha incontrato Ursula. La ragazza ha intenzione di prendersi la sua rivincita e stavolta la Dark Lady non la passerà liscia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto 2019