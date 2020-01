Una Vita Anticipazioni 31 gennaio 2020: Telmo riabbraccia Fra Guillermo

Anticipazioni TV

Ad Acacias fa il suo ingresso il vecchio mentore di Temo, giunto nel quartiere per aiutare il suo vecchio amico. Ceferino scopre l'inganno di Casilda e Lolita.

Le anticipazioni di Una Vita di oggi – venerdì 31 gennaio 2020 – rivelano che ad Acacias arriva Padre Guillermo. Telmo riabbraccia il suo mentore e non vede l'ora di potergli confidare i suoi patimenti. Ceferino invece scopre che Casilda gli ha mentito. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Arriva Fra Guillermo in questa puntata di Una Vita del 31 gennaio 2020

Il povero Telmo è in crisi nera. Dopo il bacio con Lucia, il sacerdote – preso dai sensi di colpa per aver mancato al suo voto di castità – ha cominciato a punirsi, digiunando e autoflagellandosi. Piegato così nello spirito, il ragazzo non può che essere felice dell'arrivo di Padre Guillermo ad Acacias. Il suo vecchio mentore è in realtà stato chiamato da Samuel, nell'estremo tentativo di liberarsi del suo rivale. Il sacerdote – che ignora la vera ragione della visita del suo vecchio amico – sente finalmente di potersi confidare con qualcuno e racconta al suo mentore tutto quello successo con Lucia e dei suoi sentimenti per l'Alvardo. Il frate gli consiglia di allontanarsi dalla giovane ereditiera e di soffocare il suo amore, nel rispetto del suo abito talare.

Una Vita: Ceferino scopre l'inganno di Casilda e Lolita

La maledizione di Cabrahigo è stata spezzata! Lolita è libera di sposare Antoñito ma il cuore di Ceferino rischia di essere spezzato. Il buon omone si è infatti infatuato di Casilda, a cui ha dato un appassionato bacio, ma ora sarà costretto a fare i conti con la realtà. La domestica e la futura signora Palacios gli hanno mentito. Scoperto l'inganno, Ceferino si sente tradito ed è profondamente amareggiato. È infatti convinto – a ragione – che l'Escolano si sia solo preso gioco di lui e che abbia finto in ogni momento. In realtà Casilda ha cominciato a provare per lui del sincero affetto ma il ricordo del suo adorato marito, non le permette ancora di voltare pagina.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.