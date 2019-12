Una Vita Anticipazioni 31 dicembre 2019: Lolita rimanda le nozze mentre Celia...

Anticipazioni TV

Lolita decide di non sposare Antoñito a causa della malattia di Celia. L'Alvarez - Hermoso intanto chiama un prete per confessarsi.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani - martedì 31 dicembre 2019, Lolita decide di rimandare le nozze con Antoñito mentre Celia chiama un parroco per confessarsi. L'Alvarez – Hermoso è sicura di avere le ore contate e vuole salvare la sua anima. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5.

Lolita rimanda le sue nozze in questa puntata di Una Vita del 31 dicembre 2019

La vita di Lucia e Felipe è stata profondamente scossa. Celia sta molto male e il dottor Quilles le ha confermato di essere affetta dallo stesso virus che ha colpito gli abitanti dell'Hoyo. Anche Lolita è molto preoccupata per la sua amica e ha deciso di rimandare le nozze con il suo Antoñito. La simpatica ex cameriera, secondo quanto ci rivelano gli spoiler, sta per vivere un momento di grande tensione. Proprio quando Celia la pregherà di non fermare i suoi preparativi e sarà di nuovo pronta a raggiungere il suo amato all'altare, arriverà in paese una sua vecchia conoscenza: Ceferino. Chi sarà questo misterioso suo compaesano e cosa vorrà da lei?

Una Vita: Celia in punto di morte

Le condizioni di salute di Celia si aggravano giorno per giorno. La poverina sta sempre più male e preoccupa Felipe, impotente davanti alla malattia della moglie. Il dottor Quilles non ha dato molte speranze e invita tutti alla cautela. L'Alvarez – Hermoso si è ormai rassegnata a quanto le sta succedendo e convinta di essere in punto di morte, chiama un parroco per confessarsi. Felipe è disperato! Potrebbe perdere sua moglie da un momento all'altro e lui vuole fare qualcosa...ma cosa?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.