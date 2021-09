Una Vita Anticipazioni 30 settembre 2021: Ildefonso pretende che Camino sia sincera!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Ildefonso esorta Camino a essere sincera, ma lei nega di avere segreti. Ildefonso allora, le sbatte in faccia la verità...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 30 settembre 2021, alle 14.10, Ildefonso esorta Camino a togliere anche lei la sua maschera quando le rivela di essere a conoscenza che le lettere che scrive sono indirizzate a Maite.

Una Vita Anticipazioni: Ildefonso ha confessa a Camino di essere impotente

Dopo giorni di incertezza, abbiamo visto Ildefonso lasciarsi andare ad una sofferta confessione. Il militare infatti, ha preso il coraggio a due mani e svelato il suo segreto, lasciando Camino scioccata. Nonostante il pulsante desiderio di farla sua, Ildefonso, ha ammesso di aver dei limiti fisici, rimasto infatti vittima di una mutilazione sul campo di battaglia, non può più avere rapporti sessuali, ne ovviamente procreare. Camino ha certo di nascondere il suo sconvolgimento e si è mostrata comprensiva, ma a permetterle di andare avanti sono state solo le parole di speranza che Maite le ha scritto di recente.

Una Vita Anticipazioni: Camino ripensa a Maite

Ildefonso pretende che Camino sia sincera, nella Puntata di Una Vita del 30 settembre 2021

Camino è certa che Ildefonso non conosca il suo segreto, ma il novello sposo è pronto a metterla alla prova, pretenderà infatti la stessa sincerità mostrata nei suoi confronti. Il giovane chiederà alla moglie di raccontargli tutta la verità riguardo a sentimenti e relazioni del passato, ma Camino non coglierà l'occasione per uscire allo scoperto e resterà in silenzio. Intimorita all'idea che Ildefonso, scoperta la verità sui sentimenti che prova per Maite, possa impedirle di continuare ad avere contatti con la pittrice, mentirà dicendo di non avere alcun segreto da svelare. E' a quel punto che Ildefonso le sbatterà in faccia la verità dicendole di sapere cosa nasconde...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.