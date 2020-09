Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 30 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Rosina rifiuta le avance di Ignacio ma prende una decisione ancora più drastica: quella di andarsene da Acacias. La Rubio prepara i bagagli per andarsene via da Acacias il prima possibile e raggiungere il Portogallo, dove l'attende sua figlia Leonor. Liberto riuscirà a impedirle di lasciarlo per sempre?

Anticipazioni Una Vita: Rosina rifiuta le avance di Ignacio

Rosina ha il cuore spezzato e non riesce a perdonare Liberto per averla tradita. Nonostante il marito le abbia più volte chiesto perdono – sinceramente pentito per quello che ha fatto - la Rubio sembra aver chiuso il suo cuore. La presenza ad Acacias di un suo vecchio amico, Ignacio, è riuscita a farla svagare ma quando l'uomo le ha dichiarato il suo amore, Rosina non ha potuto fare a meno di richiudersi a riccio, ancora non pronta ad affrontare una nuova storia d'amore.

Una Vita Anticipazioni: Rosina si rifarà una vita?

Liberto è certo di aver perso per sempre Rosina e dopo averla vista amoreggiare con Ignacio le ha dato la sua benedizione, spingendola a rifarsi una vita e a ritrovare la felicità che lui le ha strappato. Rosina però non è disposta a cedere alle lusinghe del suo vecchio amico ma è consapevole che allontanarsi da Acacias, in questo momento, sia la soluzione migliore. Nello stupore generale di tutti, la Rubio comincia a fare i bagagli ed è pronta a lasciare il quartiere alla volta del Portogallo.

Liberto è libero ma perderà Rosina in questa puntata di Una Vita del 30 settembre 2020

Liberto è stato assolto e ora è finalmente libero da ogni accusa. Dopo aver scoperto che Rosina ha rifiutato le avance di Ignacio, il Seler spera di poter riconquistare il cuore della sua amata. Purtroppo per lui la decisione della Rubio di lasciare Acacias al più presto, scombina completamente i suoi piani. Se Rosina se ne andrà in Portogallo da Leonor, Liberto non avrà più speranze di poter rimediare ai suoi danni. In suo soccorso correranno Casilda e Susana, pronte a vedere riunita la coppia.

