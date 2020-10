Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 30 ottobre 2020, Lolita si è sentita male ma per fortuna non è nulla di serio. La ragazza, ancora molto spaventata, chiede un grosso favore a Ramon e Carmen.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Lolita si è sentita male e tutti hanno temuto che la ragazza perdesse il bambino. Sì tratta però di una semplice indigestione. È quella ad aver causato i crampi allo stomaco e i Palacios tirano un sospiro di sollievo. Lolita, visto lo spavento, non vuole più rimanere sola e prega Ramon e Carmen di non lasciare la loro casa.

Anticipazioni Una Vita: Lolita si sente male!

Poco prima delle nozze tra Ramon e Carmen, casa Palacios viene scossa da un evento che fa paura a tutti. Lolita si è sentita male; accusa dei forti crampi allo stomaco e tutti pensano che possa trattarsi di qualche problema al piccolo che aspetta. La situazione si fa presto concitata. La poverina soffre terribilmente e teme che possa essere successo qualcosa al bambino che porta in grembo. Antoñito, Ramon e Carmen attendono i risultati della visita e la risposta che darà loro il medico avrà un gusto... tragicomico. Di cosa si tratterà?

Lolita è fuori pericolo ma ha una richiesta per Ramon! Ecco quello che succede nella puntata di Una Vita del 30 ottobre 2020

Il malore di Lolita si rivela essere una semplice e banale indigestione. I dolori terribili di cui ha sofferto la ragazza non sono altro che movimenti di pancia, dovuti a qualcosa di pesante appena mangiato. Tutti tirano un sospiro di sollievo. Lolita è fuori pericolo e il piccolo che porta in grembo non corre alcun pericolo. La ragazza è però molto spaventata. Al sol pensiero di trovarsi in una situazione del genere un'altra volta e di doverla affrontare da sola, la terrorizza. Ramon ha detto addio ad Antoñito e i trasferirà molto presto con Carmen in un'altra casa, lasciando sua nuora da sola quanto suo marito è a lavoro. Lolita prega dunque i suoi suoceri di cambiare idea e di continuare a vivere a casa Palacios. I futuri sposi accetteranno?

Una Vita Anticipazioni: Genoveva rinuncia a Felipe

Nonostante le minacce di Ursula, Marcia ha deciso di rimanere ad Acacias e ha anzi rivelato a Felipe il suo passato. La ragazza ha ottenuto un grande conforto dal suo innamorato e ora può finalmente voltare pagina. Genoveva sembra aver capito di non avere più nessuna chance di stare con l'avvocato e di dover rinunciare al suo amore. Per questo prepara i bagagli e si appresta a lasciare il quartiere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 ottobre all'1 novembre 2020