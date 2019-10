Una Vita Anticipazioni 30 ottobre 2019: Casilda sospetta di Maria e Higinio

Anticipazioni TV

Dopo il racconto di Fabiana, Casilda comincia a sospettare che sua madre le stia nascondendo qualcosa.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 30 ottobre 2019, ci rivelano che Casilda inizierà a nutrire dei dubbi su Maria e Higinio. I due complici stanno infatti cercando di spillare il denaro a Rosina ma Fabiana li ha scoperti. Ma ecco nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Fabiana rivela a Casilda del bacio tra Maria e Higinio nella puntata di Una Vita del 30 ottobre 2019

Il rapporto tra Higinio e Maria ha destato sospetti sin da subito, sin da quando quindi il dottore e la sua cameriera hanno fatto il loro ingresso ad Acacias. I due in effetti hanno sempre avuto degli atteggiamenti ambigui e sia Liberto che Fabiana, hanno notato molte stranezze. Casilda invece è felice di aver ritrovato sua madre ed è tentata di lasciare la soffitta e il quartiere, con l'eredità che le spetta. Fabiana riferisce però alla giovane di aver visto un bacio tra la sua presunta madre e il suo datore di lavoro e che qualcosa non va!

Casilda sospetta di Maria e Higinio in Una Vita

Dopo il racconto di Fabiana, Casilda comincia a sospettare che sua madre non le abbia detto tutta la verità sul suo conto. La simpatica domestica nutre infatti dei dubbi sul rapporto tra Maria e Higinio e non capisce come mai, i due siano costretti a tenere la loro relazione segreta. Deve esserci sotto qualcosa! La povera Escolano non può sapere di essere caduta in una vera e propria trappola, da cui sarà difficile uscirne. Maria e il finto dottor Baeza, stanno utilizzando la ragazza, per mettere le mani sul denaro di Rosina, ereditato da Maximiliano.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.