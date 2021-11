Una Vita Anticipazioni 30 novembre 2021: Genoveva sospetta un tradimento di Laura!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 30 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Genoveva sarà allarmata da un avvicinamento sospetto tra Laura e Felipe

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Genoveva vede Felipe parlare con Laura e consegnarle una busta. L'avvocato rassicura la moglie dicendole che ha incontrato Laura per caso.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha comprato il silenzio di Ramon

L'incontro tra Felipe e Ramon è risolutivo, l'avvocato capisce infatti che la situazione con il vecchio amico è ormai sistemata da tempo e accetta di riconciliarsi con lui per la seconda volta. Ramon ora è in debito con la crudele Genoveva: ha ottenuto lo sperato perdono, ma in cambio deve appoggiare la farsa della Dark Lady. Quando infatti Liberto, all'oscuro del segreto accordo, ha provato a confutare il racconto idilliaco della Salmeron, riguardo al matrimonio con l'Alvarez Hermoso, Ramon è intervenuto per fermarlo! Genoveva dunque, ha il controllo della situazione...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha tutti in pugno, il suo piano va avanti...

Genoveva ha comprato il silenzio di Laura, prima promettendole protezione per sua sorella Lorenza, poi coinvolgendola nell'omicidio di Velasco. Dopo la domestica è stata la volta di Ramon, pronto a mentire per lei in cambio di una riconciliazione con l'amico. A seguire Liberto, che ha accettato di non contraddire il Palacios per non distruggere definitivamente il rapporto tra lui e Felipe. Insomma, bugie generano bugie e Genoveva sembra avere tutti i pugno.

Laura tradisce Genoveva? Nella Puntata di Una Vita del 30 novembre 2021

Nonostante Genoveva abbia ormai creato una rete di sicurezza, l'idea che Felipe possa riacquistare la memoria continua a generare in lei grande preoccupazione. E' per questo che continua a tenere tutto sotto controllo e a non fidarsi dei suoi nuovi alleati. Del resto l'omertà comprata col ricatto non è destinata a durare a lungo. Quando infatti vedrà Laura, confabulare con l'Alvarez Hermoso e poi consegnargli una busta, un campanello di allarme si accenderà nella sua machiavellica mente: Genoveva inizierà a dubitare delle intenzioni della cameriera!

