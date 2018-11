Una Vita Anticipazioni 30 novembre 2018

Nella puntata di Una Vita di venerdì 30 novembre 2018, Simon e Adela si fidanzano e la ragazza racconterà a tutti come il Gayarre le ha chiesto di sposarla. Il problema è che il suo racconto non corrisponde al vero ma è una versione falsa e mielosa della dichiarazione del ragazzo. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Jaime si è sentito male ed è stato prontamente soccorso da suo figlio Diego, che è riuscito a rianimarlo. Le condizioni dell’Alday sono però molto critiche e nessuno della sua famiglia si spiega come possa essere successo. Il Dottor De Val, accorso in casa Alday, rivela ai figli che al loro padre sono state somministrate delle pillole sbagliate ed è per questo che l’uomo ha avuto un infarto. Intanto Simon e Adela si fidanzano.

Adela e Simon fidanzati in questa puntata di Una Vita del 30 novembre 2018

Adela ha accolto i consigli di Celia e ha deciso di dichiararsi a Simon. I due hanno così deciso di mettersi insieme. La ragazza è felicissima e racconta a tutti di come il Gayarre le abbia chiesto di sposarlo. Un po’ troppo sognatrice, l’ex religiosa racconta però una versione falsa ed eccessivamente mielosa della dichiarazione del ragazzo. Non è la prima volta che la bella Adela si lascia trasportare dalla fantasia; l’ex religiosa aveva raccontato di aver avuto una storia d’amore travagliata con un giovane di nome Carlos. Simon si era quindi prodigato nel trovare l’antico amore della sua amica, scoprendo però poi che il ragazzo non si ricordava di lei. Simon capirà finalmente che la ragazza ha dei seri problemi mentali e che soffre di un grave disturbo della personalità? Intanto Maria Luisa dichiarerà apertamente di non vedere di buon occhio la relazione tra Simon e Adela!

