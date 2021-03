Una Vita Anticipazioni 30 marzo 2021: Santiago mente a Marcia ma Cesareo sa la verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda a partire dalle 16.30 su Canale5, Santiago dice a Marcia di aver litigato con un garzone al mercato. Cesareo gli intima di stare alla larga da "Il Guanto", e Santiago reagisce in malo modo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva non ha intenzione di pagare Santiago

Santiago continua a ricattare Genoveva, vuole che paghi il suo silenzio e il suo aiuto, ma la Salmeron non sembra intenzionata a consegnargli il denaro richiesto per lasciare Acacias con Marcia. La bella domestica non è più un suo problema, Felipe ha scelto lei, dunque la Dark Lady non ha intenzione di confermare il suo patto con l'ex alleato. Le finanze della coppia sono dunque davvero in crisi, Santiago vorrebbe evitare a Marcia la pesante mole di lavoro che la giovane si sta sobbarcando da tempo, ma purtroppo non è ancora riuscito a trovare un impiego fisso e remunerativo.

Santiago torna a casa ferito, nella Puntata di Una Vita in onda il 30 marzo 2021

La situazione spinge Santiago a cercare modi facili, pericolosi e illeciti per rimediare il denaro necessario al sostentamento della sua famiglia. Il primo a sospettare un possibile coinvolgimento in traffici ambigui è stato Cesareo, ma quando Santiago fa ritorno alla pensione ricoperto di sangue, anche Marcia viene animata da profondi dubbi. L'uomo spiega di essere rimasto coinvolto in una lite con un garzone al mercato, ma ne sua moglie ne Cesareo si lasciano convincere. In particolare il vigilante vede confermate le sue paure: Santiago si è finito nei guai!

Una Vita Anticipazioni: Cesareo intima a Santiago di stare lontano da "Il Guanto" e lui si infuria!

Cesareo è molto affezionato a Marcia e non vuole che la ragazza, dopo tutto quello che ha passato, torni a soffrire ancora. E' per questo che deciderà di affrontare Santiago e imporgli un ultimatum: se non starà lontano dalla pericolosa bisca clandestina "Il Guanto", sarà costretto a raccontare tutta la verità a sua moglie. Santiago però non sembrerà in nessun modo rammaricato ne pentito per la strada intrapresa, anzi, si infurierà per le minacce del vigilante e reagirà in malo modo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.