Una Vita Anticipazioni 30 luglio 2021: Bellita lascia Josè!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Josè fa un ultimo tentativo con Bellita lanciandole un ultimatum, ma la strategia gli si ritorce contro: Bellita gli dice definitivamente addio, dichiarandosi incapace di perdonarlo.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.25 su Canale5, Josè fa un ultimo tentativo con Bellita lanciandole un ultimatum, ma la strategia gli si ritorce contro: Bellita gli dice definitivamente addio, dichiarandosi incapace di perdonarlo.

Una Vita Anticipazioni: Bellita ha scoperto che Josè gli ha mentito su Julio e non vuole perdonarlo

Dopo aver patito per giorni, incerta sulla sessualità di suo marito Josè, finalmente Bellita ha scoperto la verità: Josè ha confessato a sua moglie di avere un figlio illegittimo nato da una relazione precedente alla loro. Bellita però non l'ha presa bene, la donna è rimasta molto delusa dall'inganno del marito, al punto di allontanarlo dalla sua casa e dalla sua vita. La situazione sembra irreversibile e Cinta è molto preoccupata, vorrebbe ricomporre la sua famiglia prima di partire per l'Argentina.

Josè lancia un ultimatum a Bellita, nella Puntata di Una Vita del 30 luglio 2021

Josè, disperato per la situazione, cercherà di parlare con Bellita per convincerla a perdonarlo. Purtroppo la donna non ne vorrà sapere e al poverino toccherà architettare un piano per spingerla a tornare sui suoi passi. Il Dominguez darà un ultimatum alla moglie, convinto di spaventarla infatti la minaccerà di chiudere definitivamente la relazione se non gli darà la possibilità di spiegarsi.

Una Vita Anticipazioni: Bellita lascia definitivamente Josè

Josè gioca le sue carte, ma purtroppo il risultato non è quello sperato: il suo ultimatum, invece di riavvicinare Bellita, finisce per allontanarla definitivamente. Di fronte alla minacce del marito infatti, Bellita reagirà in maniera inaspettata: la Del Campo, senza fare un piega, gli dirà di non essere disposta ad accettare i suoi ricatti e di voler chiudere subito e per sempre!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 luglio all'1 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.