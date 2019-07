Una Vita Anticipazioni 30 luglio 2019: Leonor scopre la verità sull'Indio e teme per Inigo e Flora

Anticipazioni TV

Pena è un impostore e ha messo a rischio la vita di Inigo e Flora, Leonor ha scoperto tutta la verità sull'Indio e ora teme per i due fratelli.

Nella puntata di Una Vita in onda martedì 30 luglio 2019, Leonor scopre che l'uomo con cui è in contatto Peña è un pericoloso assassino: il cameriere ha infatti cercato di salvarsi dalla vendetta dell'indio, sfruttando lo scambio di identità. Nel frattempo Rosina per poco non sorprende i domestici durante una delle loro riunioni segrete in casa Palacios. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Leonor scopre la verità sull'Indio, nella puntata di Una Vita del 30 luglio 2019

Inigo si è intrufolato a casa di Pena e ha trovato una lettera spedita dall'ex ladruncolo ad un certo Naraka Singk: nella missiva denunciava il "nascondiglio" dei coniugi Cervera. Leonor, informata da Inigo, si è messa subito sulle tracce dell'Indio e ha scoperto che l'uomo ha una questione in sospeso con il vero Inigo, vuole vendicarsi del figlio dell'antropologo per aver sottratto una statuetta di una divinità sacra. Flora e Inigo sono dunque caduti nella trappola di Pena, il ragazzo non ha perso la memoria, anzi, ha montato a dovere questa farsa affinché qualcuno paghi al suo posto la temibile vendetta del Singk.

Rosina per poco non sorprende i domestici durante una delle loro riunioni segrete

Nel frattempo continuano le riunioni segrete dei domestici a casa dei signori, è passato del tempo da quando Servante, Jacinto e gli altri, hanno approfittato della dimora dei Palacios, in visita a Maria Luisa a Parigi, per dare il via a questi misteriosi incontri. Il rischio è grosso, ma i camerieri di Acacias 38 continuano a sfruttare l'abitazione di Ramon e Trini incuranti della possibilità di essere smascherati e puniti. Vediamo che nella puntata di domani Rosina sarà sul punto di sorprenderli, i domestici, in futuro, agiranno con maggior cautela dopo aver corso il rischio di essere scoperti?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

