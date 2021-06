Una Vita Anticipazioni 30 giugno 2021: Felicia protegge Camino

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 15.10 su Canale5, dopo l'arresto di Maite, Mendez interroga Camino; Felicia tenta di proteggere la figlia eludendo le domande del commissario.

Una Vita Anticipazioni: Maite è stata arrestata

Nel giorno del matrimonio di Felipe e Genoveva, la giovane Pasamar si è resa improvvisamente conto che per Acacias 38 giravano delle guardie in cerca della Zaldua. Convinta che qualcuno l'avesse denunciata a causa della loro reazione segreta, è corsa a perdifiato per arrivare dalla pittrice prima degli uomini in uniforme. Camino è riuscita nell'impresa, ma sfortunatamente Maite non ha fatto in tempo a nascondersi: a causa delle nozze, il quartiere era pressoché deserto.

Una Vita Anticipazioni: Camino e Liberto tentano di fare visita a Maite

L'arresto della donna è avvenuta sotto gli occhi colmi di lacrime della povera Camino, trascinata all'interno del ristorante dal fratello, Emilio, intimorito all'idea che le autorità potessero scoprire il ruolo della giovane nella vicenda: è lei l'amante della Zaldua. La giovane Pasar, agguerrita, si è scaglia contro la madre, accusandola di aver denunciato l'artista, ma Felicia ha negato. Poi ha fatto leva sul senso di colpa di Liberto, chiedendogli di aiutarla a fare visita alla prigioniera. Liberto, prentito, ha accolto la richiesta, ma purtroppo il commissario si è opposto.

Felicia aiuta Camino a eludere le domande di Mendez, nella Puntata di Una Vita del 30 giugno 2021

Dopo aver rifiutato a Camino e Liberto di vedere Maite, Mandez si è recato alla locanda per interrogare la figlia di Felicia. La Signora Pasamar sarà molto contrariata dall'atteggiamento inquisitorio del commissario e tenterà di fare quanto in suo potere per depositario. La donna infatti, vuole liberarsi di Maite, ma non certo infangare il nome di sua figlia, è per questo che interverrà durante l'interrogatorio aiutandola ad eludere le domande di Mendez

