Una Vita Anticipazioni 30 giugno 2020: Samuel e Genoveva maledicono Calle Acacias

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita Trame per l'episodio di martedì 30 giugno 2020. Ecco il Riassunto della Puntata in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 14.10, rivelano che Ursula continua a promettere a Lucia di aiutarla a salvare il piccolo Mateo dalla grinfie di Eduardo. Il Torralba è diventato sempre più violento e intende punire sua moglie per aver tentato la fuga. Intanto Samuel informa Genoveva che nessuno dei vicini vuole prestargli dei soldi per scappare da Acacias. I due, terrorizzati dall'arrivo di Cristobal, maledicono i loro “amici” e tentano un altro modo per trovare il denaro per la loro fuga.

Anticipazioni Una Vita: Eduardo sempre più violento

Il terribile sacrificio di Lucia sembra non essere servito a nulla. Telmo ha deciso di tornare sui suoi passi e di rivedere l'Alvarado, benché la sua amata gli abbia detto addio e gli abbia spianato la strada per fuggire con Mateo. La giovane ha fatto in modo che suo figlio e il Martinez potessero essere liberi di rifarsi una vita, convinta di non poterli seguire. Lucia ha infatti scoperto di essere molto malata e di non avere molto tempo a sua disposizione. Eduardo, vista l'assenza di Mateo e capito il gioco di sua moglie, è diventato sempre più violento.

Una Vita Anticipazioni: Telmo aggredisce Eduardo

Lucia si sente in colpa per non essere riuscita a proteggere suo figlio e confida questo suo turbamento a Ursula. La Dicenta le promette ancora una volta di prendersi cura di lei e di aiutarla in ogni modo possibile. Telmo cerca di rivedere la sua amata ma si scontra nuovamente con Eduardo. Il loro sarà un incontro molto violento, tanto che il Martinez perderà completamente la pazienza con l'uomo violento che Lucia ha avuto la sfortuna di sposare.

Samuel e Genoveva maledicono Calle Acacias in questa puntata di Una Vita del 30 giugno 2020

Nella puntata serale di Una Vita del 27 giugno 2020, abbiamo visto come Samuel e Genoveva siano preoccupati per l'arrivo di Cristobal. Marlen ha inviato una nuova lettera alla sua amica, per informarla che il suo protettore è sulle sue tracce. I coniugi Alday devono lasciare al più presto Calle Acacias ma non hanno soldi. Nessuno – né Liberto, né Carmen, né Antoñito e alla fine neanche Felipe – hanno voluto prestare del denaro al figlio di Jaime. Samuel deve trovare un altro modo per fuggire dal quartiere ma prima, furioso con tutti e insieme a Genoveva, maledice tutti i suoi vicini. Una maledizione che gli si ritorcerà presto contro... le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il suo destino è ormai scritto!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 giugno al 4 luglio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.