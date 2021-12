Una Vita Anticipazioni 30 dicembre 2021: pace fatta tra Miguel e Aurelio?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 30 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che il confronto tra Miguel e Aurelio si concluderà con una stretta di mano...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 dicembre 2021. Ecco cosa succederà con le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: il confronto tra Miguel e Aurelio si conclude con una stretta di mano, ma i nonni del giovane avvocato gli consigliano di tenersi alla larga dai neoarrivati "messicani".

Una Vita Anticipazioni: Miguel pronto a difendere Anabel

Che il passato leghi Aurelio e Anabel è ormai chiaro, il Quesada è infatti il figlio del vecchio socio di Marcos, padre della ragazza. Giunto ad Acacias per portare avanti la vendetta del genitore, l'uomo in più occasioni ha attaccato la Bacigalupe per imporsi sull'avversario. Sono mesi ormai che le da il tormento, fino a quando, in occasione di una festa organizzata proprio da Marcos e Felicia, Miguel si è visto costretto ad intervenire.

Una Vita Anticipazioni: Miguel ha chiesto ad Anabel di diventare sua moglie

Per Sabina e Roberto, le due famiglie messicane, portano solo grane. E' per questo che fin dall'inizio hanno consigliato al nipote di stare alla larga da Anabel, suo padre e dai loro nemici, i Quesada. Miguel però non sembra disposto a rinunciare all'amore, l'abbiamo infatti visto di recente chiedere alla ragazza di diventare sua moglie. Se lei non avesse tirato il freno pregandolo di prendersi un po' di tempo per conoscersi meglio, probabilmente Miguel avrebbe già chiesto il consenso di Marcos e condotto la fidanzata all'altare. L'avvocato dunque è molto coinvolto e la risposta di Anabel non sembra averlo scoraggiato...

Il confronto tra Aurelio e Miguel si chiude con una stretta di mano, nella Puntata di Una Vita del 30 dicembre 2021

Certo che dopo una più approfondita conoscenza, Anabel, innamorata come lui, accetterà di diventare sua moglie, Miguel prende molto sul serio il suo ruolo di fidanzato. Ora che Marcos è fuori e Anabel e Felicia sono state "affidate" alle "cure" di Aurelio, il ragazzo decide di andare a parlare con lui per mettere in chiaro la sua posizione e siglare la pace affinché l'uomo non torni ad importunare la sua Anabel. Anticipazioni rivelano che il confronto tra Miguel e Aurelio si concluderà con una stretta di mano, ma i nonni del giovane avvocato gli consiglieranno comunque di non fidarsi dei neoarrivati "messicani".

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 26 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.