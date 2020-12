Una Vita Anticipazioni 30 dicembre 2020: Felipe deluso da Mauro. E' un impostore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe scopre che Mauro è ancora ufficialmente nelle forze di polizia e che sta collaborando con Mendez.

Una Vita Anticipazioni: Felipe riesce a riabbracciare Marcia

Felipe ha convinto Andrade a mostrargli le schiave di colore più belle, quelle riservate ai clienti più prestigiosi ed esigenti. E' così che ha ritrovato Marcia. L'avvocato, alla vista della sua amata, è stato travolto da un turbinio di emozioni: gioia, ma anche rabbia e paura. Purtroppo Felipe sa di non poter esternare nulla o rischierà di far saltare piano e copertura. Mauro è stato chiaro: bisogna continuare a giocare secondo le regole di Andrade se si vuole mettere a segno il colpo!

Una Vita Anticipazioni: Felipe cerca di racimolare la somma richiesta da Andrade per riscattare Marcia

Felipe dovrà continuare a vestire i panni del cinico uomo di affari e a fare un'offerta per Marcia. Purtroppo la somma richiesta da Andrade si rivelerà davvero alta: Marcia vale tanto per il trafficante e Felipe si rende conto di non avere tuto quel denaro a disposizione. Eppure l'avvocato non si arrenderà, lo vedremo infatti impegnarsi per racimolare quanto imposto ad Andrade arrivando addirittura a pensare di vendere i gioielli di Celia!

Felipe scopre che Mauro è ancora un poliziotto, nella Puntata di Una Vita del 30 dicembre 2020

Mauro cerca di placare l'ansia e la fretta dell'amico, del resto il San Emetrio è un poliziotto e il suo scopo è arrestare Andrade: non può permettere che l'uomo continui impunito a portare avanti i suoi traffici e si arricchisca. Felipe però non immagina che Mauro abbia ancora un ruolo ufficiale nel corpo di polizia e stia collaborando con Mendez, per l'Alvarez Hermoso si è trattato solo del generoso aiuto di un amico. Purtroppo nell'episodio di oggi vedremo l'avvocato scoprire la verità sul conto del fidato Mauro. Scioccato e deluso dalla mossa del poliziotto, Felipe deciderà di agire da solo. Come andrà a finire?

