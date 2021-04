Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2021: Genoveva minaccia Felipe di lasciare Acacias con suo Figlio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe chiede a Genoveva di sposarlo, ma lei rifiuta e lo informa di voler cresce il loro bambino da sola lontano da Acacias. Marcia, dopo aver visto Santiago parlare con Ursula, sospetta del marito. Il dottore che ha visitato Bellita informa la famiglia che i valori del sangue della donna sono allarmanti.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva rifiuta la proposta di matrimonio di Felipe

Alla luce del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto, Felipe capisce di dover prendere una importante e improrogabile decisione: sposare la donna che porta in grembo il suo bambino. Genoveva ha dimostrato di amarlo, stando al suo capezzale notte e giorno nelle ore più drammatiche, merita quindi rispetto e riconoscenza. Saranno questi sentimenti a spingere Felipe a chiederla in sposa. Purtroppo, Genoveva, dopo aver assistito all'ennesimo avvicinamento dell'Alvarez Hermoso e Marcia, in occasione della visita di quest'ultima all'avvocato, decide di rifiutare la proposta.

Genoveva decide di lasciare Acacias e crescere il bambino da sola, nella puntata di Una Vita del 30 aprile 2021

Genoveva sa bene di non essere riuscita a conquistare il cuore di Felipe e non vuole che l'avvocato la sposi solo per dovere, desidera infatti che l'uomo sia deciso e motivato. E' per questo che preferirà declinare la proposta del compagno. Ma la donna, indispettita, non si limiterà solo a dire no, minaccerà Felipe di volere lasciare Acacias e crescere il loro bambino lontano da lui e dal quartiere!

Una Vita Acacias: Marcia vede Santiago parlare con Ursula e si insospettisce

Nel frattempo Marcia, sempre più insospettita dalle strane mosse del marito - che le ha chiesto addirittura di mentire per offrirgli un alibi per il giorno dell'incidente - inizierà a tenerlo sotto controllo. Quando assisterà a un dialogo tra Santiago e la perfida Ursula, tutti i suoi dubbi verranno confermati. Marcia infatti, convinta di essere stata ingannata, deciderà di andare fino in fondo e smascherare Santiago.

Una Vita Acacias: Bellita è grave!

Bellita è svenuta e non sono bastati i rimedi casalinghi a farla rinvenire, è stato infatti necessario ricorrere all'intervento di un medico, purtroppo neppure il ricostituente prescritto dal dottore, ha sortito l'effetto sperato. La poverina è ormai da giorni priva di coscienza e i Dominguez sono in grande apprensione. Purtroppo anche i valori del sangue non sono confortanti, anzi, il medico chiarirà che la situazione è molto più grave di quello che si aspettava.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal dal 26 aprile al 1° maggio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.