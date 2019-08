Una Vita Anticipazioni 30 agosto 2019: Arturo non vuole operarsi

Anticipazioni TV

Arturo ha perso la vista completamente ma rifiuta di operarsi. Silvia cerca di convincerlo ma non sarà semplice.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 30 agosto 2019, Arturo perde la vista completamente e Silvia è molto preoccupata. La Reyes vorrebbe che il compagno si sottoponesse a un'operazione ma sarà molto difficile convincerlo ad accettare di mettersi sotto i ferri. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Arturo perde completamente la vista in Una Vita del 30 agosto 2019

Le condizioni di salute di Arturo peggiorano di giorno in giorno e il colonnello perde anche la vista parziale. Ora, completamente cieco, il Valverde cerca di rassegnarsi alla sua nuova vita. Silvia però non si arrende. Lo specialista che l'ex spia ha contattato le ha dato buone speranze per curare il suo compagno ma dovrà sottoporsi a un'operazione. Ovviamente c'è grande paura che qualcosa vada storto. Il medico ha confermato che se andasse male, Arturo non recupererebbe mai più nessun decimo.

Arturo rifiuta di operarsi in Una Vita

La possibilità che l'operazione non vada a buon fine spaventa Arturo, che ha solo da poco avuto il coraggio di confessare a tutti il suo problema. Per il colonnello è già difficile rassegnarsi all'idea di aver perso la vista una volta e non vuole illudersi che qualcosa gliela restituisca. Silvia gli ha proposto di sottoporsi a una delicata operazione ma i rischi sono davvero tanti, forse troppi. La Reyes è però convinta che andrà tutto per il meglio e continua a premere sul suo compagno, affinché cambi idea. Intanto Ursula viene trascinata in manicomio e Blanca sente una grande pena per sua madre, nonostante quanto – per causa sua – ha dovuto patire. Ma Calle Acacias si rallegra per aver ottenuto finalmente la libertà dalla terribile Dark Lady.

