Una Vita Anticipazioni 3 settembre 2021: Izem rilancia l'offerta per Casilda!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 3 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, il principe Izem torna ad Acacias e rilancia l'offerta per Casilda!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 3 settembre 2021, alle 14.10, Izem il berbero torna ad Acacias e rilancia l'offerta di cammelli per Casilda. Ildefonso è geloso dell'amicizia di Camino con Anabel.

Una Vita Anticipazioni: Izem chiede la mano di Casilda, ma lei rifiuta!

Da quando Martin è passato a miglior vita, Casilda non ha mai più ritrovato l'amore, la dolce cameriera di casa Rubio-Seler, è rimasta ancorata al ricordo del consorte defunto, perdendo così l'occasione di un nuove avventure di cuore. Restia a lasciarsi andare, accoglierà con grande disagio la corte di Izem, un bel principe conosciuto durante il viaggio in Marocco, di recente giunto ad Acacias per chiedere la sua mano!

Izem rilancia l'offerta di cammelli per Casilda, nella Puntata di Una Vita del 3 settembre 2021

Casilda in fondo è affascinata del principe venuto da lontano per corteggiarla e compiaciuta dalla sue lusinghe, ma il fatto che lui abbia tentato di "comprarla" come fosse una merce, offrendo una dote ai suo boss, Rosina e Liberto, l'ha allontanata e spinta a rifiutare la proposta di matrimonio. Il Principe però, abituato ad ottenere tutto ciò che desidera, non si è dato per vinto, dopo un breve allontanamento da Acacias, è tornato alla carica con un'offerta ancora più ricca: il doppio dei cammelli.

Una Vita Anticipazioni: Ildefonso guarda con sospetto l'amicizia tra Camino e Anabel

Ildefonso conosce bene i gusti di sua moglie, Camino è una donna sensibile, capace di amare le persone indipendentemente che si tratti di uomini o donne. L'ultima fiamma della dolce Pasamar infatti, è stata proprio una donna, la sua affascinate insegnate Maite. E' per questo che il neo marito, sposato per dovere più che per amore, vedrà nella disinibita nuova amica di Camino, un serio pericolo per il loro matrimonio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 agosto al 4 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.