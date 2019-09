Una Vita Anticipazioni 3 settembre 2019: Riera conferma i sospetti su Samuel

Anticipazioni TV

Una strana analogia tra la grafia di Samuel e quella delle presunte lettere di Jaime, mette in allarme Diego e Blanca. Le investigazioni di Reira confermano: non c'è da fidarsi di Samuel!

Nella puntata di Una Vita di martedì 3 settembre 2019, Riera si mette in contatto con Diego e Blanca e li informa di aver scoperto qualcosa su Muñiz. l due - che hanno iniziato a nutrire nuovi sospetti su Samuel dopo aver notato che la grafia del ragazzo corrisponde a quella delle lettere attribuite a Jaime - decidono di tenere nascosta la cosa all'Alday Junior. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sull'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Riera informa Diego di avere nuove informazioni che incastrano Samuel, nella puntata di Una Vita del 3 settembre 2019

Riera, dopo aver lasciato Acacias, ha continuato ad indagare su Ursula e su tutte le terribili malefatte della Dark Lady. Le investigazioni l'hanno condotto fino all'attentato che ha sconvolto la fuga di Blanca e Diego ad un passo dal parto della giovane Dicenta e ora Riera, è pronto a rivelare la sconcertante verità a Diego: pare che nell'incidente, oltre ad Ursula, sia coinvolto anche Samuel. Telefonicamente, il poliziotto, raccomanda a Diego di raggiungerlo e di non raccontare nulla a suo fratello, facendo quindi già intuire un coinvolgimento del giovane. Diego quindi, eseguirà alla lettera le indicazioni dell'amico, mettendo in guardia anche Blanca.

Una Vita: Le indagini di Riera confermano i nuovi sospetti di Blanca e Diego sul conto di Samuel

La recente compilazione dei documenti di successione riguardanti l'eredità di Jaime, aveva già fatto sorgere nuovi dubbi su Samuel: la coppia aveva notato una strana coincidenza tra la grafia delle finte lettere inviate da Jaime durante il presunto viaggio in Svizzera, e quella usata da Samuel nella stesura delle carte. Quella di Riera sembra quindi solo una conferma ai recenti sospetti sorti sul conto dell'Alday. Il lungo e doloroso complotto ideato da Ursula e Samuel, sembra dunque destinato a venire fuori e se la Dicenta sta già pagando, da giorni rinchiusa in manicomio, Samuel si troverà presto spalle al muro. Purtroppo, come già anticipato, l'infido fratello di Diego, ha già pronto un piano crudele per rovinare ancora una volta la vita di Diego e Blanca.

