Una Vita Anticipazioni 3 ottobre 2020: Ramon chiede a Carmen di diventare sua moglie!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Ramon farà una romantica proposta di matrimonio alla sua Carmen...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 3 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon propone a Carmen di riprendere in mano i loro progetti matrimoniali, dopo tante traversie il Palacios è deciso a sposare l'Ex domestica. Liberto chiede a Felicia di convincere Rosina a restare ad Acacias.

Ramon annuncia le imminenti nozze con Carmen, nella Puntata di Una Vita del 3 ottobre 2020

La storia tra Carmen e Ramon va avanti ormai da tempo, la coppia ha dovuto lottare per ottenere il consenso della famiglia e in particolare di Antonito, ma l'ex domestica è riuscita pian piano a conquistare la fiducia del ragazzo che ha dato la sua benedizione. Purtroppo, i grossi guai finanziari che hanno travolto Acacias e la famiglia Palcios, hanno costretto i due a mettere in standby il matrimonio, ma ora Ramon non è più disposto a rimandare e propone a Carmen di diventare sua moglie!

Una Vita Anticipazione: Liberto vuole convincere Rosina a non partire

Liberto è stato assolto e ora è finalmente libero da ogni accusa. Dopo aver scoperto che Rosina ha rifiutato le avance di Ignacio, il Seler spera di poter riconquistare il cuore della sua amata. Purtroppo per lui la decisione della Rubio di lasciare Acacias al più presto, scombina completamente i suoi piani. Se Rosina se ne andrà in Portogallo da Leonor, Liberto non avrà più speranze di poter rimediare ai suoi danni. In suo soccorso correranno Casilda e Susana, pronte a vedere riunita la coppia.

Una Vita Anticipazione: Liberto chiede l'aiuto di Felicia...

Ma il Seler vuole giocare tutte le sue carte e per questo chiede anche l'aiuto di Felicia. La proprietaria del Nuovo Secolo è una cara amica di Rosina e potrebbe intercedere in favore dell'ex marito per convincerla a restare ad Acacias. La Pasamar accetterà di aiutarlo? E Liberto avrà l'occasione di provare a riscattarsi con la povera moglie tradita?

