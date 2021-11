Una Vita Anticipazioni 3 novembre 2021: Felicia vende il Ristorante. E' gelo ad Acacias nei confronti di Sabina e Roberto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 3 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Sabina e Roberto sono i nuovo proprietari del Ristorante di Felicia, ma la fredda accoglienza di Acacias non lascia ben sperare...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, ad Acacias si sparge la voce che Felicia ha venduto il ristorante e l'accoglienza dei residenti nei confronti dei nuovi proprietari non e' delle piu' calorose.

Una Vita Anticipazioni: Felicia ha accettato di vendere il Ristorante

Felicia alla fine si è decisa a vendere il ristorante alla misteriosa coppia di acquirenti che tanto l' aveva corteggiata per ottenere la proprietà della più apprezzata locanda del quartiere. Per una volta ha deciso di vivere con il cuore e non con la testa, scegliendo un futuro con Marcos piuttosto che un destino solitario alla conduzione di un ristorante. Sabina e Roberto da settimane tenevano d'occhio il ristorante e quando la voce di imminenti nozze tra la proprietaria del Nuovo Secolo e il suo corteggiatore hanno iniziato a girare insistenti, i due si sono fatti avanti. Felicia ha colto la palla al balzo e l'affare è andato in porto...

Una Vita Anticipazioni: La gente di Acacias diffida dei nuovi arrivati, Sabina e Roberto

Col passare dei giorni Felicia ha preso sempre maggior consapevolezza della decisione presa. La donna si è resa conto di aver fatto la scelta giusta e le amiche di sempre la appoggiano. Certo non è stato facile conquistare la fiducia e l'affetto del quartiere, ma la grande solidarietà dimostrata in questo momento, regala alla Pasamar maggior sicurezza: il suo è stato un successo come donna e come ristoratrice. E così, anche il momento dell'addio diventa meno doloroso. Ma se l'intera Acacias si stringe intorno a Felicia facendole sentire tutto il calore necessario, altrettanto non avviene con i nuovi arrivati, guardati ancora con grande diffidenza.

Una fredda accoglienza per Sabina e Roberto, nuovo proprietari del ristorante. Nella Puntata di Una Vita del 3 novembre 2021

Sabina e Roberto sono i nuovi proprietari del ristorante più gettonato di Acacias, il lavoro fatto da Felicia in questi anni regala alla coppia di nuovi ristoratori un grande vantaggio, eppure, sembra che i due non ne possano godere. L' intera Acacias infatti, mostra grande diffidenza verso i due stranieri, sará a causa dell'alone di mistero che avvolge tutto ciò che è nuovo o solo per il fatto che la coppia sembra misteriosamente spuntata dal nulla, ma nel quartiere il giudizio è unanime: Sabina e Roberto hanno qualcosa di losco! La freddezza con cui vengono accolti conferma lo spirito diffidente della gente di Acacias e fa un gran male alla reputazione della locanda che rischia così, un futuro fallimentare.

