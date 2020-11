Una Vita Anticipazioni 3 novembre 2020: Ursula lascia Acacias per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 2 novembre 2020, rivelano che Ursula deciderà di seguire Genoveva e lasciare per sempre Acacias!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 3 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, dopo aver fatto esplicite allusioni sulla pericolosità di Marcia davanti a Susana e Rosina, Ursula annuncia alla giovane che anche lei lascerà Acacias. La bella domestica si illude di essere finalmente libera.

Una Vita Anticipazioni: Marcia spera di poter vivere la sua storia con Felipe

Marcia può finalmente vivere il suo amore con Felipe libera da ricatti e minacce, del resto Ursula è stata fermata dall'avvocato, mentre Genoveva sembra aver finalmente alzato bandiera bianca. Nonostante la domestica abbia continuato a diffidare della Salmeron anche quando, stranamente mansueta, ha benedetto la sua storia affidandogli Felipe, Marcia non può che gioire dell'uscita di scena della nemica e finalmente sperare in futuro sereno accanto all'Alvarez Hermoso.

Una Vita Anticipazioni: Marcia teme Ursula!

L'ombra nera di Ursula, violenta ricattatrice, continua però ad angosciare la bella domestica. Genoveva ha abbandonato il campo, ma la Dicenta, seppur al momento silenziosa, sembra pronta a tornare alla carica quanto prima, la resa infatti, non è certo una mossa che possiamo aspettarci dalla storica Dark Lady di Acacias. La serenità dunque, sembra ancora un miraggio lontano per la povera cameriera... ma attenzione: un annuncio improvviso e inaspettato arriverà a cambiare le cose!

Ursula dice addio ad Acacias! Nella Puntata di Una Vita del 3 novembre 2020

Ursula tenterà fino all'ultimo di convincere la sua Signora a reagire, ma Genoveva sembrerà completamente sorda ai suoi appelli. A questo punto la Dicenta, ormai sola a combattere la guerra contro l'insorta Marcia, deciderà anche lei di ritirarsi. La Governante sa bene che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ed è per questo che accetterà di farsi da parte, in attesa di formulare un nuovo vincente piano per distruggere la nemica. Dopo aver insinuato, in Susana e Rosina, dubbi sulla pericolosità di Marcia, annuncerà di essere pronta ad abbandonare per sempre Acacias!

