Una Vita Anticipazioni 3 marzo: Telmo aggredisce Espineira e lo accusa di omicidio!

Mentre Martinez si scaglia contro il priore, Agustina viene minacciata da un sicario...

Nella puntata di Una Vita di oggi- martedì 3 marzo 2020 - vedremo Telmo affrontare ed aggredire il priore: è stato lui, secondo Martinez, ad uccidere il mendicante, potenziale testimone dell'omicidio del frate! Intanto, un sicario armato minaccia Augustina... Ma scopriamo che cosa accadrà nell'episodioche andrà in onda alle 14.10 su Canale 5.

Telmo aggredisce Espineira nell'episodio di Una Vita del 3 marzo 2020

Telmo aveva scoperto che, la notte dell'omicidio di Fra Guillermo, un mendicante si aggirava per le strade di Calle Acacias. Un testimone, oppure l'assassino? L'ormai ex parroco corre ad informare Mendez, il quale, però, poco dopo scopre che il suddetto vagabondo è già stato ucciso! Il mistero s'infittisce... ma non per Telmo, convinto che il colpevole sia Espineira; secondo lui, il priore aveva il timore che l'uomo parlasse e lo inchiodasse, così gli ha chiuso la bocca per sempre. Martinez, però, non si limita ad accusare Espineira: arriva persino ad aggredirlo!

Una Vita: Augustina è in pericolo!

Prima che il commissario trovasse il corpo esanime di quello che sarebbe potuto essere un testimone chiave, oppure l'autore dell'efferato delitto, stava interrogando Agustina. La domestica, però, non è stata di grande aiuto a Mendez, mostrandosi - ancora una volta - piuttosto restia a confessare la propria verità. Che cosa sta nascondendo la donna? Di che cosa ha paura? D'altra parte, sembra proprio che Agustina faccia bene ad essere spaventata, e, pertanto, a guardarsi le spalle: un sicario, con in mano un coltello, sta minacciando la domestica!

