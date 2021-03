Una Vita Anticipazioni 3 marzo 2021: Acacias accoglie con sospetto la nuova arrivata Maite

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 3 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, vedremo un nuovo personaggio entrare nella trame della soap, Maite.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, ad Acacias giunge una nuova inquilina, Maite, il suo aspetto e le sue abitudini, poco conformi a quelle del quartiere, finiscono per provocare uno scandalo.

Una Vita Anticipazioni: Un nuovo personaggio nella trame della Soap

Un nuovo personaggio entrerà nella trame della Soap proprio nell'episodio di oggi, si tratta di una bella artista, giovane e disinibita, Maite. La donna, una pittrice giunta ad Acacias per ritrovare l’ispirazione, alloggerà nella casa di Liberto e Rosina e, per mantenersi, impartirà lezioni di pittura alle signorine del quartiere. Purtroppo la gente di Acacias non si rivelerà accogliente come sperato e la povera Maite dovrà fare i conti con l'atteggiamento inquisitorio dei suoi vicini.

Maite fa parlare di sé. Nella Puntata di Una Vita del 3 febbraio 2021

La bella artista farà subito parlare di sé. L'immagine di una donna indipendente e aperta creerà infatti grande scompiglio nei bigotti abitanti del luogo e i pettegolezzi inizieranno a girare veloci e taglienti. Maite però non sembrerà dare particolarmente preso alla cosa, anzi, in barba alle malelingue, inizierà subito a proporre la sua attività e le sue competenze, riuscendo anche ad accaparrarsi qualche allievo.

Una Vita Anticipazioni spagnole: Maite avrà una storia d'amore con Camino

Anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che l'artista darà presto lezioni alla figlia di Felicia. Tra le due nascerà però nascerà un sentimento proibito: Maite e Camino si innamoreranno. Ovviamente si tratterà di un amore contrastato, soprattutto da Felicia. Le due donne saranno infatti presto costrette a lasciarsi e la povera Pasamar sarà obbligata a sposare un uomo dal passato triste, uno strambo aristocratico, Ildefonso Cortes, scelto per lei da sua madre con l'aiuto di Rosina.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dall'1 al 7 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.